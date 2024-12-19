Не Штолленом единым: приготовьте традиционный итальянский рождественский пирог (видео)

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В Украине к Рождеству традиционно готовят маковые рулеты, калачи или пончики. Также все более популярным становится Штолен – традиционная немецкая выпечка.

Однако сегодня мы хотим предложить обратить внимание еще на выпечку, которую обычно готовят в Италии — Панфорте. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями

Ингредиенты на форму d20 см:

смесь миндаля и фундука жареная – 200 г;

сухофрукты – 300 г;

мука – 100 г;

какао – 20 г;

мед – 150 г;

сахар – 150 г;

корица – 1 ч. л.;

кардамон – щепотка;

черный перец – щепотка;

масло сливочное – для смазки;

сахарная пудра – для присыпки;

Способ приготовления:

1.Сухофрукты замочить в кипятке и нарезать небольшими кусками. Орехи нарезать пополам или оставить целиком.

2.Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара.

3.Сахар смешать с медом и на плите довести до однородности.

4.Добавить сироп к сухим ингредиентам и быстро перемешать.

5.В форму для выпечки выложить пергамент и смазать его сливочным маслом.

6.Выложить тесто на пергамент, помогая влажными руками.

7. Запекать в предварительно разогретой до 150 градусов духовке около 30-40 минут, оставить остыть в форме.

8. За 30 минут достать, обсыпать пудрой и нарезать на тонкие куски.