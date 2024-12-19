Не Штолленом единым: приготовьте традиционный итальянский рождественский пирог (видео)
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В Украине к Рождеству традиционно готовят маковые рулеты, калачи или пончики. Также все более популярным становится Штолен – традиционная немецкая выпечка.
Однако сегодня мы хотим предложить обратить внимание еще на выпечку, которую обычно готовят в Италии — Панфорте. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями
Ингредиенты на форму d20 см:
- смесь миндаля и фундука жареная – 200 г;
- сухофрукты – 300 г;
- мука – 100 г;
- какао – 20 г;
- мед – 150 г;
- сахар – 150 г;
- корица – 1 ч. л.;
- кардамон – щепотка;
- черный перец – щепотка;
- масло сливочное – для смазки;
- сахарная пудра – для присыпки;
Способ приготовления:
1.Сухофрукты замочить в кипятке и нарезать небольшими кусками. Орехи нарезать пополам или оставить целиком.
2.Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара.
3.Сахар смешать с медом и на плите довести до однородности.
4.Добавить сироп к сухим ингредиентам и быстро перемешать.
5.В форму для выпечки выложить пергамент и смазать его сливочным маслом.
6.Выложить тесто на пергамент, помогая влажными руками.
7. Запекать в предварительно разогретой до 150 градусов духовке около 30-40 минут, оставить остыть в форме.
8. За 30 минут достать, обсыпать пудрой и нарезать на тонкие куски.