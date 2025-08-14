Неймовірно смачний салат з баклажанів, який захочеться готувати знову і знову: простий рецепт
Пікантний соус надає страві особливого смаку
Коли город радує свіжими овочами, саме час приготувати щось легке, яскраве і смачне. Салат із хрустких баклажанів, соковитих помідорів і солонуватої фети — ідеальна страва, щоб втамувати голод та різноманітити своє щоденне меню. Цей салат можна готувати як доповнення до обіду чи легку вечерю, доречним він буде і на святковому столі. Подавати салат найкраще одразу після приготування, поки баклажани ще хрусткі.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смачна сторінка".
Інгредієнти:
- баклажани — 500 г
- помідор — 1-2 шт.
- сир "Фета" — 120 г
- зелень
- крохмаль — 2 ст.л
- олія для смаження
Соус:
- соєвий соус — 50 мл
- олія — 50 мл
- часник — 1 зубчик
- мед — 1 ст.л
- гірчиця в зернах — 1 ч.л
Як приготувати салат з баклажанів та помідорів з сиром
- Промийте баклажани і наріжте їх кубиками середнього розміру, а потім обваляйте їх у крохмалі.
- Розігрійте олію на сковорідці. Смажте баклажани на вогні трохи вище середнього протягом 12-15 хвилин, поки вони не стануть золотистими та хрусткими зовні. Готові баклажани викладіть на паперовий рушник та дайте їм охолонути.
- Змішайте соєвий соус, олію, вичавлений зубчик часнику (або сушений), мед і гірчицю в зернах. Перемішайте всі інгредієнти.
- На пласку тарілку викладіть обсмажені та охолоджені баклажани. Додайте нарізані кубиками середнього розміру помідори та фету.
- Полийте салат приготованим соусом і посипте нарізаною петрушкою.