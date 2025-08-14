Неймовірно смачний салат з баклажанів, який захочеться готувати знову і знову: простий рецепт

Пікантний соус надає страві особливого смаку

Коли город радує свіжими овочами, саме час приготувати щось легке, яскраве і смачне. Салат із хрустких баклажанів, соковитих помідорів і солонуватої фети — ідеальна страва, щоб втамувати голод та різноманітити своє щоденне меню. Цей салат можна готувати як доповнення до обіду чи легку вечерю, доречним він буде і на святковому столі. Подавати салат найкраще одразу після приготування, поки баклажани ще хрусткі.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

баклажани — 500 г

помідор — 1-2 шт.

сир "Фета" — 120 г

зелень

крохмаль — 2 ст.л

олія для смаження

Соус:

соєвий соус — 50 мл

олія — 50 мл

часник — 1 зубчик

мед — 1 ст.л

гірчиця в зернах — 1 ч.л

Як приготувати салат з баклажанів та помідорів з сиром