Неймовірно смачний салат з баклажанів, який захочеться готувати знову і знову: простий рецепт

Наталя Граковська
Баклажани чудово поєднуються з сиром та помідорами
Баклажани чудово поєднуються з сиром та помідорами

Пікантний соус надає страві особливого смаку

Коли город радує свіжими овочами, саме час приготувати щось легке, яскраве і смачне. Салат із хрустких баклажанів, соковитих помідорів і солонуватої фети — ідеальна страва, щоб втамувати голод та різноманітити своє щоденне меню. Цей салат можна готувати як доповнення до обіду чи легку вечерю, доречним він буде і на святковому столі. Подавати салат найкраще одразу після приготування, поки баклажани ще хрусткі.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

  • баклажани — 500 г
  • помідор — 1-2 шт.
  • сир "Фета" — 120 г
  • зелень
  • крохмаль — 2 ст.л
  • олія для смаження

Соус:

  • соєвий соус — 50 мл
  • олія — 50 мл
  • часник — 1 зубчик
  • мед — 1 ст.л
  • гірчиця в зернах — 1 ч.л

Як приготувати салат з баклажанів та помідорів з сиром

  1. Промийте баклажани і наріжте їх кубиками середнього розміру, а потім обваляйте їх у крохмалі.
  2. Розігрійте олію на сковорідці. Смажте баклажани на вогні трохи вище середнього протягом 12-15 хвилин, поки вони не стануть золотистими та хрусткими зовні. Готові баклажани викладіть на паперовий рушник та дайте їм охолонути.
  3. Змішайте соєвий соус, олію, вичавлений зубчик часнику (або сушений), мед і гірчицю в зернах. Перемішайте всі інгредієнти.
  4. На пласку тарілку викладіть обсмажені та охолоджені баклажани. Додайте нарізані кубиками середнього розміру помідори та фету.
  5. Полийте салат приготованим соусом і посипте нарізаною петрушкою.
