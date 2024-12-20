Курочка получится нежной, ароматной и с хрустящей корочкой: рецепт идеального маринада (видео)

Необычайно вкусное сочетание

Из куриного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. Из филе получатся отличные отбивные, крылышки можно замариновать и запечь, а печень потушить с яблоками.

Сегодня мы хотим поделиться удачным апельсиновым маринадом для курочки. А рецепт опубликовали на Instagram-странице iren.lazun.

Как приготовить курицу в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

куриные бедра – 4-6 шт.;

апельсин – 2 шт.;

соевый соус – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

чеснок – 3-4 зубчика;

соль – 1 ч. л.;

паприка копченая – 1 ч. л.;

черный перец молотый – ½ ч. л.;

розмарин – несколько веточек;

Способ приготовления:

1.Куриные бедра промыть, просушить бумажными полотенцами и выложить в форму для запекания.

2. Апельсин разрезать пополам и выжать сок в отдельную мисочку. Добавить туда соевый соус, сахар, соль, паприку, перец, чеснок, размешать до растворения сахара и залить маринадом бедра.

3.Отправить в холодильник мариноваться на 1-2 часа.

4.Достать, выложить сверху розмарин по желанию и поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку при 200 градусах в течение 40-60 мин, или до готовности мяса.

5.В процессе можно еще поливать маринадом, а в конце можно включить конвекцию на 5-7 мин для золотистой корочки.

6.Убрать запеченный розмарин, украсить порезанными апельсинами по желанию и свежему розмарину.