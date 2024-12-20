Курочка получится нежной, ароматной и с хрустящей корочкой: рецепт идеального маринада (видео)
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Необычайно вкусное сочетание
Из куриного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. Из филе получатся отличные отбивные, крылышки можно замариновать и запечь, а печень потушить с яблоками.
Сегодня мы хотим поделиться удачным апельсиновым маринадом для курочки. А рецепт опубликовали на Instagram-странице iren.lazun.
Как приготовить курицу в апельсиновом маринаде
Ингредиенты:
- куриные бедра – 4-6 шт.;
- апельсин – 2 шт.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- соль – 1 ч. л.;
- паприка копченая – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – ½ ч. л.;
- розмарин – несколько веточек;
Способ приготовления:
1.Куриные бедра промыть, просушить бумажными полотенцами и выложить в форму для запекания.
2. Апельсин разрезать пополам и выжать сок в отдельную мисочку. Добавить туда соевый соус, сахар, соль, паприку, перец, чеснок, размешать до растворения сахара и залить маринадом бедра.
3.Отправить в холодильник мариноваться на 1-2 часа.
4.Достать, выложить сверху розмарин по желанию и поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку при 200 градусах в течение 40-60 мин, или до готовности мяса.
5.В процессе можно еще поливать маринадом, а в конце можно включить конвекцию на 5-7 мин для золотистой корочки.
6.Убрать запеченный розмарин, украсить порезанными апельсинами по желанию и свежему розмарину.