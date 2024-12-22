Булочки "Самоцвіти": вони наче всіяні дорогоцінним камінням (відео)

Чудовий рецепт булочок на кожен день

Смачна випічка — це те, що можна приготувати самотужки і не йти по неї в пекарню. Ми розповідали, як приготувати ніжний яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом апетитних і красивих булочок "Самоцвіти".

Цукати в цій випічці схожі на дорогоцінне каміння. Як приготувати цю апетитну випічку, розповіли у кулінарному блозі kylinariya439. Це булочки, перед якими неможливо встояти.

Інгредієнти:

200 мл молока

40 г цукру

40 г борошна

12 г сухих дріжджів

Для тіста:

3 яйця

160 г цукру

10 г ванільного цукру

550 г борошна

150 г вершкового масла 82%

1 ст.л лимонного соку

дрібка мускатного горіха

Для начинки:

80 г синіх родзинок

80 г світлих родзинок

80 г журавлини

100 г цукатів

100 мл рому для замочування родзинок

70 г м’якого вершкового масла

Спосіб приготування:

До теплого молока додаємо цукор, дріжджі та трохи борошна. Все перемішуємо, накриваємо рушничком та залишаємо в теплому місці — для активації. Тим часом до яєць додаємо цукор та ванільний цукор, а також дрібку солі. Гарно збиваємо. Коли опара підійде, об’єднаємо її з яєчною сумішшю. До решти борошна додаємо дрібку мускатного горіха. Вмішуємо решту тіста. Додаємо м’яке вершкове масло та лимонний рік. Замішуємо м’яке тісто. Воно буде липким, але так і має бути. Збираємо його у кулю, накриваємо рушником та залишаємо підійматись у теплому місці. Тісто, що підійшло, обминаємо. Ділимо його на рівні частини. Кожну з них розкочуємо у прямокутник. Змащуємо маслом та присипаємо сухофруктами. Скручуємо у рулет. Розрізаємо його вздовж, не дорізаючи до краю. перекручуємо дві частини між собою і формуємо кільце, защипнувши краї. Сформовані булочки викладаємо на деко, застелене пергаментом. Накриваємо їх рушничком і залишаємо в теплі. Після цього деко ставимо в заздалегідь розігріту духовку. При 180 градусах випікаємо до рум’яного та золотистого кольору.

Це смачний рецепт булочок на кожен день. Вони м’які, рум’яні, ідеально підходять до чаю. Також ми ділились рецептом чудової закуски до святкового столу.