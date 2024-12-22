Булочки "Самоцветы": они словно усеяны драгоценными камнями (видео)
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Прекрасный рецепт булочек на каждый день
Вкусная выпечка – это то, что можно приготовить своими силами и не идти за ней в пекарню. Мы рассказывали, как приготовить нежный яблочный пирог. Теперь делимся рецептом аппетитных и красивых булочек "Самоцветы".
Цукаты в этой выпечке похожи на драгоценные камни. Как приготовить эту аппетитную выпечку, рассказали в кулинарном блоге kylinariya439.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 40 г сахара
- 40 г муки
- 12 г сухих дрожжей
Для теста:
- 3 яйца
- 160 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 550 г муки
- 150 г сливочного масла 82%
- 1 ст.л лимонного сока
- щепотка мускатного ореха
Для начинки:
- 80 г синих изюма
- 80 г светлых изюма
- 80 г клюквы
- 100 г цукатов
- 100 мл рома для замачивания изюма
- 70 г мягкого сливочного масла
Способ приготовления:
- К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и немного муки. Все перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте – для активации.
- Тем временем к яйцам добавляем сахар и ванильный сахар, а также щепотку соли.
- В остальную муку добавляем щепотку мускатного ореха. Вмешиваем остальное тесто.
- Замешиваем мягкое тесто. Оно будет липким, но так и должно быть.
- Подошедшее тесто обходим. Делим его на равные части.
- Смазываем маслом и присыпаем сухофруктами. Скручиваем в рулет.
- Сформированные булочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем их полотенцем и оставляем в тепле.
- После этого противень ставим в предварительно разогретую духовку. При 180 градусах выпекаем до румяного и золотистого цвета.
Это вкусный рецепт булочек каждый день. Они мягкие, румяные, идеально подходят к чаю. Также мы делились рецептом замечательной закуски к праздничному столу.