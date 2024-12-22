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Булочки "Самоцветы": они словно усеяны драгоценными камнями (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Простые, но очень вкусные булочки
Простые, но очень вкусные булочки. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт булочек на каждый день

Вкусная выпечка – это то, что можно приготовить своими силами и не идти за ней в пекарню. Мы рассказывали, как приготовить нежный яблочный пирог. Теперь делимся рецептом аппетитных и красивых булочек "Самоцветы".

Цукаты в этой выпечке похожи на драгоценные камни. Как приготовить эту аппетитную выпечку, рассказали в кулинарном блоге kylinariya439.

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 40 г сахара
  • 40 г муки
  • 12 г сухих дрожжей

Для теста:

  • 3 яйца
  • 160 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 550 г муки
  • 150 г сливочного масла 82%
  • 1 ст.л лимонного сока
  • щепотка мускатного ореха

Для начинки:

  • 80 г синих изюма
  • 80 г светлых изюма
  • 80 г клюквы
  • 100 г цукатов
  • 100 мл рома для замачивания изюма
  • 70 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

  1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и немного муки. Все перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте – для активации.
  2. Тем временем к яйцам добавляем сахар и ванильный сахар, а также щепотку соли.
  3. В остальную муку добавляем щепотку мускатного ореха. Вмешиваем остальное тесто.
  4. Замешиваем мягкое тесто. Оно будет липким, но так и должно быть.
  5. Подошедшее тесто обходим. Делим его на равные части.
  6. Смазываем маслом и присыпаем сухофруктами. Скручиваем в рулет.
  7. Сформированные булочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем их полотенцем и оставляем в тепле.
  8. После этого противень ставим в предварительно разогретую духовку. При 180 градусах выпекаем до румяного и золотистого цвета.

Это вкусный рецепт булочек каждый день. Они мягкие, румяные, идеально подходят к чаю. Также мы делились рецептом замечательной закуски к праздничному столу.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Сухофрукты #Тесто