Булочки "Самоцветы": они словно усеяны драгоценными камнями (видео)

Прекрасный рецепт булочек на каждый день

Вкусная выпечка – это то, что можно приготовить своими силами и не идти за ней в пекарню. Мы рассказывали, как приготовить нежный яблочный пирог. Теперь делимся рецептом аппетитных и красивых булочек "Самоцветы".

Цукаты в этой выпечке похожи на драгоценные камни. Как приготовить эту аппетитную выпечку, рассказали в кулинарном блоге kylinariya439.

Ингредиенты:

200 мл молока

40 г сахара

40 г муки

12 г сухих дрожжей

Для теста:

3 яйца

160 г сахара

10 г ванильного сахара

550 г муки

150 г сливочного масла 82%

1 ст.л лимонного сока

щепотка мускатного ореха

Для начинки:

80 г синих изюма

80 г светлых изюма

80 г клюквы

100 г цукатов

100 мл рома для замачивания изюма

70 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и немного муки. Все перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте – для активации. Тем временем к яйцам добавляем сахар и ванильный сахар, а также щепотку соли. В остальную муку добавляем щепотку мускатного ореха. Вмешиваем остальное тесто. Замешиваем мягкое тесто. Оно будет липким, но так и должно быть. Подошедшее тесто обходим. Делим его на равные части. Смазываем маслом и присыпаем сухофруктами. Скручиваем в рулет. Сформированные булочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем их полотенцем и оставляем в тепле. После этого противень ставим в предварительно разогретую духовку. При 180 градусах выпекаем до румяного и золотистого цвета.

Это вкусный рецепт булочек каждый день. Они мягкие, румяные, идеально подходят к чаю. Также мы делились рецептом замечательной закуски к праздничному столу.