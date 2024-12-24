Магазинний їсти не захочете: цей часниковий хліб виходить пухким та ароматним (відео)

Краще, ніж у магазині.

Хліб є одним з основних складових раціону чи не кожної людини. Його їдять на сніданок з яйцем, подають до перших страв або ж готуються з ним смачні закуски.

На сьогодні будь-який вид хліба можна купити в магазині. Однак сьогодні ми пропонуємо його приготувати — часниковий хліб вийде пухким та ароматним, інформують на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати часниковий хліб

Інгредієнти для тіста:

борошно – 350 г;

молоко – 200 мл;

дріжджі – 8 г (сухі);

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л;

вершкове масло – 40 г;

Інгредієнти для начинки:

часник – 1 головка;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія оливкова – 10 мл;

розмарин/орегано – 2 гілочки;

вершкове масло – 70 г;

прованські трави – 1 ст. л.;

сир гауда – 50 г (або будь-який інший);

Спосіб приготування:

1.У глибоку миску просіяти борошно, зробити усередині заглиблення та влити тепле молоко.

2.Туди ж додати сіль та цукор, перемішати та влити розтоплене вершкове масло.

3.Перемішати, залишити на 5 хвилин (накрити рушником).

4.Замішати мʼяке нелипке тісто.

5.Накрити та поставити у тепле місце на 40 хвилин.

6.Для начинки часник почистити та покласти у маленьку глибоку тарілку, туди додати спеції, олію та гілочки розмарину або орегано.

7.Накрити фольгою та поставити в духовку.

8.Готувати до готовності у розігрітій до 220 градусів духовці близько 20 хвилин.

9.Тоді дістати, охолодити та поєднати із маслом (70 г) кімнатної температури, перемішати.

10.Тісто трохи розкотити, далі змастити намазкою.

11.Додати трохи сиру, нарізати, скласти тісто одне на друге, покласти у форму.

12.Знову поставити у тепле місце на хвилин 25-30.

13.Тоді покласти на верх решту намазки, ще трохи сиру та відправити в духовку на 35-40 хвилин за температури 180 градусів.