Магазинный есть не захотите: этот чесночный хлеб получается пышным и ароматным (видео)

Лучше, чем в магазине.

Хлеб является одним из основных составляющих рациона каждого человека. Его едят на завтрак с яйцом, подают к первым блюдам или готовятся с ним вкусные закуски.

На сегодняшний день любой вид хлеба можно купить в магазине. Однако сегодня мы предлагаем его приготовить — чесночный хлеб получится пышным и ароматным, информируют на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить чесночный хлеб

Ингредиенты для теста:

мука – 350 г;

молоко – 200 мл;

дрожжи – 8 г (сухие);

соль – 1 ч. л.;

сахар – 2 ч. л;

сливочное масло – 40 г;

Ингредиенты для начинки:

чеснок – 1 головка;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло оливковое – 10 мл;

розмарин/орегано – 2 веточки;

сливочное масло – 70 г;

прованские травы – 1 ст. л.;

сыр гауда – 50 г (или любой другой);

Способ приготовления:

1.В глубокую миску просеять муку, сделать внутри углубления и влить теплое молоко.

2.Туда же добавить соль и сахар, перемешать и влить растопленное сливочное масло.

3.Перемешать, оставить на 5 минут (накрыть полотенцем).

4.Замешать мягкое нелипкое тесто.

5.Накрыть и поставить в теплое место на 40 минут.

6.Для начинки чеснок почистить и положить в маленькую глубокую тарелку, добавить специи, масло и веточки розмарина или орегано.

7.Накрыть фольгой и поставить в духовку.

8.Готовить к готовности в разогретой до 220 градусов духовке около 20 минут.

9.Потом достать, охладить и соединить с маслом (70 г) комнатной температуры, перемешать.

10.Тесто немного раскатать, далее смазать намазкой.

11.Добавить немного сыра, нарезать, сложить тесто одно на другое, положить в форму.

12.Снова поставить в теплое место на минут 25-30.

13.Тогда положить на верх остальную намазку, еще немного сырую и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.