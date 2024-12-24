Магазинный есть не захотите: этот чесночный хлеб получается пышным и ароматным (видео)
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Лучше, чем в магазине.
Хлеб является одним из основных составляющих рациона каждого человека. Его едят на завтрак с яйцом, подают к первым блюдам или готовятся с ним вкусные закуски.
На сегодняшний день любой вид хлеба можно купить в магазине. Однако сегодня мы предлагаем его приготовить — чесночный хлеб получится пышным и ароматным, информируют на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить чесночный хлеб
Ингредиенты для теста:
- мука – 350 г;
- молоко – 200 мл;
- дрожжи – 8 г (сухие);
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л;
- сливочное масло – 40 г;
Ингредиенты для начинки:
- чеснок – 1 головка;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- масло оливковое – 10 мл;
- розмарин/орегано – 2 веточки;
- сливочное масло – 70 г;
- прованские травы – 1 ст. л.;
- сыр гауда – 50 г (или любой другой);
Способ приготовления:
1.В глубокую миску просеять муку, сделать внутри углубления и влить теплое молоко.
2.Туда же добавить соль и сахар, перемешать и влить растопленное сливочное масло.
3.Перемешать, оставить на 5 минут (накрыть полотенцем).
4.Замешать мягкое нелипкое тесто.
5.Накрыть и поставить в теплое место на 40 минут.
6.Для начинки чеснок почистить и положить в маленькую глубокую тарелку, добавить специи, масло и веточки розмарина или орегано.
7.Накрыть фольгой и поставить в духовку.
8.Готовить к готовности в разогретой до 220 градусов духовке около 20 минут.
9.Потом достать, охладить и соединить с маслом (70 г) комнатной температуры, перемешать.
10.Тесто немного раскатать, далее смазать намазкой.
11.Добавить немного сыра, нарезать, сложить тесто одно на другое, положить в форму.
12.Снова поставить в теплое место на минут 25-30.
13.Тогда положить на верх остальную намазку, еще немного сырую и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.