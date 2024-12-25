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На бутерброди чи до столу нарізкою: запечіть грудинку з часником (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже просто, але дуже смачно
Дуже просто, але дуже смачно. Фото 1000.menu

Грудинка виходить неймовірно ніжною

Якщо ви бажаєте вразити гостей соковитою та ароматною стравою, можна приготувати не лише соковиту курку у духовці. Також чудовим варіантом також стане грудинка, яка неодмінно сподобається близьким.

Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася рецептом запеченої грудинки на своїй Instagram-сторінці. Вона показала, як легко перетворити звичайний шматок м’яса на кулінарний витвір мистецтва.

Як запекти грудинку у духовці

Інгредієнти:

  • підчеревина – 2 кг;
  • часник – 5 зуб.;

Інгредієнти для маринаду:

  • спеції до сала чи м’яса – 2 ст. л.;
  • паприка копчена – 2 ч. л.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • перець – 1 ч. л.;
  • томатна паста – 2 ст. л.;
  • гірчиця – 1 ст. л.;
  • олія – 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Грудинку промити та просушити паперовим рушником.

2.Почистити часник та розрізати зубчики навпіл. Ножем зробити невеликі надрізи та закласти часник всередину.

3.В мисочці змішати всі інгредієнти для маринаду.

4.Грудинку покласти на фольгу та змастити ретельно маринадом з усіх сторін. Загорнути в фольгу у два шари та залишити маринуватися мінімум на 2 години, а краще на ніч.

5.Розігріти духовку до 190 та готувати її протягом 80 хвилин.

6.Після цього розгорнути фольгу, змастити знову маринадом та відправити в духовку ще на 20 хвилин при температурі 200 градусів, щоб отримати золотаву скоринку.

7.Після охолодження готову грудинку зберігати в холодильнику.

Теги:
#Грудинка #Запікання