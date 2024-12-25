На бутерброды или к столу нарезкой: запеките грудку с чесноком (видео)
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Грудинка получается невероятно нежной
Если вы хотите поразить гостей сочным и ароматным блюдом, можно приготовить не только сочную курицу в духовке. Также отличным вариантом станет грудинка, которая непременно понравится близким.
Фудблогер Ольга Рябенко поделилась рецептом запеченной грудинки на своей Instagram-странице. Она показала, как легко превратить обычный кусок мяса в кулинарное произведение искусства.
Как запечь грудинку в духовке
Ингредиенты:
- подбрюшина – 2 кг;
- чеснок – 5 зуб.;
Ингредиенты для маринада:
- специи к салу или мясу – 2 ст. л.;
- паприка копченая – 2 ч. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- перец – 1 ч. л.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- горчица – 1 ст. л.;
- масло – 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Грудинку промыть и просушить бумажным полотенцем.
2.Почистить чеснок и разрезать зубчики пополам. Ножом сделать небольшие надрезы и заложить чеснок внутрь.
3.В мисочке смешать все ингредиенты для маринада.
4.Грудинку положить на фольгу и смазать тщательно маринадом со всех сторон. Завернуть в фольгу в два слоя и оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
5. Разогреть духовку до 190 и готовить в течение 80 минут.
6. После этого развернуть фольгу, смазать снова маринадом и отправить в духовку еще на 20 минут при температуре 200 градусов, чтобы получить золотистую корочку.
7.После охлаждения готовую грудинку хранить в холодильнике.