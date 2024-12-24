Цей "подвійний" десерт ви приготуєте дуже швидко: ніжне "Пташине молоко" (відео)

Рецепт ніжної смакоти, яку зовсім нескладно приготувати

Солодощі, приготовані своїми руками, можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати німецький яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом ніжного "Пташиного молока" на основі сметани.

Цей десерт готується у два етапи, і найдовший процес — щоразу чекати, поки шар застигне. Свого ж часу ви потратите зовсім небагато. Рецептом поділились у кулінарному блозі yulia_smachno_tyt.

Інгредієнти для білого шару:

Сметана — 350 г

Згущене молоко (не варене) — 200 г

Молоко — 200 мл

Желатин — 20 г

Вода — 50 мл

Для шоколадного шару:

Сметана — 350 г

Цукрова пудра — 3 ст. л.

Ванільний цукор — 10 г

Молоко — 200 мл

Чорний шоколад — 80 г

Какао — 1 ст. л.

Желатин — 20 г

Вода — 50 мл

Спосіб приготування:

Першим готуємо білий шар. Желатин для нього потрібно залити водою і залишити на 10 хвилин. Після — трохи розтопити в мікрохвильовці. Поки желатин охолоджується, зʼєднати сметану, згущене молоко і молоко. Коли желатин буде такої ж температури, як і вся маса, вливаємо і його, ретельно перемішуємо. Розливаємо желейну масу по ємностях. Залишаємо в холодильнику на 1 годину. Для шоколадного шару желатин знову заливаємо водою і залишаємо набухати. Сметану змішуємо з цукровою пудрою та ванільним цукром. В каструлю вливаємо молоко. Додаємо туди шоколад та какао і, помішуючи, розтоплюємо на невеликому вогні. Коли все обєднається, знімаємо з вогню і охолоджуємо. Вливаємо до сметани. Розтоплений охолоджений желатин додаємо до цієї суміші, розмішуємо. Виливаємо поверх білого шару. Залишаємо в холодильнику мінімум на 2 години, а краще — на ніч.

За бажанням прикрашаємо десерт кокосовою стружкою або тертим шоколадом. Такий десерт можна і на святковий стіл поставити. До речі, ми розповідали, як приготувати апетитний крабовий салат.