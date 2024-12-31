Так ікру ви ще не куштували і не подавали: оригінальна закуска на Новий рік (відео)
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Вдалий рецепт святкової закуски
Закуски на святковий стіл — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати смачні бутерброди зі шпротами. Тепер поділимось рецептом апетитних рулетиків з ікрою.
Це швиденька та простенька закуска до святкового столу. Рецептом поділились у кулінарному блозі bonappetit_by_k. З такорю подачею смакуватиме і справжня, і імітована ікра.
Інградієнти:
- 1 прямокутний вафельний лист
- 1 плавлений вершковий сирок
- 3 крабові палички
- подрібнений кріп
- 1/2 ч.л. сухого часнику
- ікра
- майонез
Спосіб приготування:
- Вафлю щедро змащуємо майонезом. Робимо це в першу чергу, щоб вона розм’якла і гарно скручувалась, а не ламалась.
- Натираємо плавлений сирок та крабові палички. Розподіляємо по вафлі. Посипаємо кропом та приправляємо сухим часником.
- Відставляємо ще на 10-15 хвилин, щоб вафля розмʼякшилась. Після цього скручуємо в рулет та нарізаємо на шматочки.
- Викладаємо рулетики на тарілку, де будемо подавати, та зверху викладаємо ікру. За бажанням прикрашаємо гілочками кропу.
Ця закуска дуже проста, а на смак чудова. Також ми розповідали, як запекти цілу качку в духовці.