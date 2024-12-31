Так ікру ви ще не куштували і не подавали: оригінальна закуска на Новий рік (відео)

Вдалий рецепт святкової закуски

Закуски на святковий стіл — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати смачні бутерброди зі шпротами. Тепер поділимось рецептом апетитних рулетиків з ікрою.

Це швиденька та простенька закуска до святкового столу. Рецептом поділились у кулінарному блозі bonappetit_by_k. З такорю подачею смакуватиме і справжня, і імітована ікра.

Інградієнти:

1 прямокутний вафельний лист

1 плавлений вершковий сирок

3 крабові палички

подрібнений кріп

1/2 ч.л. сухого часнику

ікра

майонез

Спосіб приготування:

Вафлю щедро змащуємо майонезом. Робимо це в першу чергу, щоб вона розм’якла і гарно скручувалась, а не ламалась. Натираємо плавлений сирок та крабові палички. Розподіляємо по вафлі. Посипаємо кропом та приправляємо сухим часником. Відставляємо ще на 10-15 хвилин, щоб вафля розмʼякшилась. Після цього скручуємо в рулет та нарізаємо на шматочки. Викладаємо рулетики на тарілку, де будемо подавати, та зверху викладаємо ікру. За бажанням прикрашаємо гілочками кропу.

Ця закуска дуже проста, а на смак чудова. Також ми розповідали, як запекти цілу качку в духовці.