Так икру вы еще не пробовали и не подавали: оригинальная закуска на Новый год (видео)

Удачный рецепт праздничной закуски

Закуски на праздничный стол – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить вкусные бутерброды со шпротами. Теперь поделимся рецептом аппетитных рулетиков с икрой.

Это быстрая и простенькая закуска к праздничному столу. Рецептом поделились в кулинарном блоге bonappetit_by_k. С токарью подачей будет и настоящая, и имитированная икра.

Ингредиенты:

1 прямоугольный вафельный лист

1 плавленый сливочный сырок

3 крабовые палочки

измельченный укроп

1/2 ч.л. сухого чеснока

икра

майонез

Способ приготовления:

Вафлю щедро смазываем майонезом. Делаем это в первую очередь, чтобы она размякла и хорошо скручивалась, а не ломалась. Натираем плавленый сырок и крабовые палочки. Распределяем по вафли. Посыпаем укропом и приправляем сухим чесноком. Отставляем еще на 10-15 минут, чтобы вафля размягчилась. После этого скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки. Выкладываем рулетики на тарелку, где будем подавать, и сверху выкладываем икру. По желанию украшаем веточками укропа.

Эта закуска очень проста, а по вкусу отличная. Также мы рассказывали, как запечь целую утку в духовке.