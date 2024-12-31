Укр

Так икру вы еще не пробовали и не подавали: оригинальная закуска на Новый год (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень простая закуска к праздничному столу
Очень простая закуска к праздничному столу. Фото Скриншот из видео

Удачный рецепт праздничной закуски

Закуски на праздничный стол – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить вкусные бутерброды со шпротами. Теперь поделимся рецептом аппетитных рулетиков с икрой.

Это быстрая и простенькая закуска к праздничному столу. Рецептом поделились в кулинарном блоге bonappetit_by_k. С токарью подачей будет и настоящая, и имитированная икра.

Ингредиенты:

  • 1 прямоугольный вафельный лист
  • 1 плавленый сливочный сырок
  • 3 крабовые палочки
  • измельченный укроп
  • 1/2 ч.л. сухого чеснока
  • икра
  • майонез

Способ приготовления:

  1. Вафлю щедро смазываем майонезом. Делаем это в первую очередь, чтобы она размякла и хорошо скручивалась, а не ломалась.
  2. Натираем плавленый сырок и крабовые палочки. Распределяем по вафли. Посыпаем укропом и приправляем сухим чесноком.
  3. Отставляем еще на 10-15 минут, чтобы вафля размягчилась. После этого скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки.
  4. Выкладываем рулетики на тарелку, где будем подавать, и сверху выкладываем икру. По желанию украшаем веточками укропа.

Эта закуска очень проста, а по вкусу отличная. Также мы рассказывали, как запечь целую утку в духовке.

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#Рецепт #Икра #Новый год #Закуска