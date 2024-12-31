Так икру вы еще не пробовали и не подавали: оригинальная закуска на Новый год (видео)
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Удачный рецепт праздничной закуски
Закуски на праздничный стол – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить вкусные бутерброды со шпротами. Теперь поделимся рецептом аппетитных рулетиков с икрой.
Это быстрая и простенькая закуска к праздничному столу. Рецептом поделились в кулинарном блоге bonappetit_by_k. С токарью подачей будет и настоящая, и имитированная икра.
Ингредиенты:
- 1 прямоугольный вафельный лист
- 1 плавленый сливочный сырок
- 3 крабовые палочки
- измельченный укроп
- 1/2 ч.л. сухого чеснока
- икра
- майонез
Способ приготовления:
- Вафлю щедро смазываем майонезом. Делаем это в первую очередь, чтобы она размякла и хорошо скручивалась, а не ломалась.
- Натираем плавленый сырок и крабовые палочки. Распределяем по вафли. Посыпаем укропом и приправляем сухим чесноком.
- Отставляем еще на 10-15 минут, чтобы вафля размягчилась. После этого скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки.
- Выкладываем рулетики на тарелку, где будем подавать, и сверху выкладываем икру. По желанию украшаем веточками укропа.
Эта закуска очень проста, а по вкусу отличная. Также мы рассказывали, как запечь целую утку в духовке.