Всього десять хвилин — і кабачки на столі: рецепт смачних малосольних овочів (відео)
-
-
Виходять вони не менш корисні, ніж огірки і навіть набагато смачніші
Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який часто використовують у кулінарії для приготування найрізноманітніших страв. З нього готують смачні запіканки, оладки, рагу та навіть соління. Особливо популярними є кабачкові запіканки, які легко приготувати і які завжди виходять ніжними та ароматними.
Але сьогодні я розповім вам про інший простий і дуже смачний спосіб приготування кабачків — малосольні кабачки. Цей рецепт швидкий, легкий ідеальний як освіжаюча закуска або доповнення до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати малосольні кабачки
Інгредієнти:
- кабачки – 2-3 штуки;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- перець чорний – за смаком;
- оцет (яблучний бажано) – 2 ст. л.;
- цукор – 1 ч.л.;
- часник – 2-3 зубчики;
- сухий кріп або прованські трави – за смаком;
- олія – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Помити кабачки та нарізати їх тонкими скибочками;
- Подрібнити часник і змішати з сіллю, цукром, перцем, сухим кропом або травами;
- Додати оцет і олію, добре перемішати маринад;
- Залити маринадом кабачки і ретельно перемішати;
- Викласти кабачки в герметичний контейнер або банку;
- Залишити в холодильнику на 10-15 хвилин для маринування.