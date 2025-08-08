Рус

Всього десять хвилин — і кабачки на столі: рецепт смачних малосольних овочів (відео)

Марія Швець
Приголомшлива закуска зі ульотним смаком
Приголомшлива закуска зі ульотним смаком. Фото instagram.com

Виходять вони не менш корисні, ніж огірки і навіть набагато смачніші

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який часто використовують у кулінарії для приготування найрізноманітніших страв. З нього готують смачні запіканки, оладки, рагу та навіть соління. Особливо популярними є кабачкові запіканки, які легко приготувати і які завжди виходять ніжними та ароматними.

Але сьогодні я розповім вам про інший простий і дуже смачний спосіб приготування кабачків — малосольні кабачки. Цей рецепт швидкий, легкий ідеальний як освіжаюча закуска або доповнення до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати малосольні кабачки

Інгредієнти:

  • кабачки – 2-3 штуки;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • перець чорний – за смаком;
  • оцет (яблучний бажано) – 2 ст. л.;
  • цукор – 1 ч.л.;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • сухий кріп або прованські трави – за смаком;
  • олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Помити кабачки та нарізати їх тонкими скибочками;
  2. Подрібнити часник і змішати з сіллю, цукром, перцем, сухим кропом або травами;
  3. Додати оцет і олію, добре перемішати маринад;
  4. Залити маринадом кабачки і ретельно перемішати;
  5. Викласти кабачки в герметичний контейнер або банку;
  6. Залишити в холодильнику на 10-15 хвилин для маринування.
