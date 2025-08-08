Укр

Всего десять минут – и кабачки на столе: рецепт вкусных малосольных овощей (видео)

Мария Швец
Потрясающая закуска с улетным вкусом
Потрясающая закуска с улетным вкусом.

Выходят они не менее полезны, чем огурцы и даже гораздо вкуснее

Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который часто используют в кулинарии для приготовления самых разнообразных блюд. Из него готовят вкусные запеканки, оладьи, рагу и даже соленья. Особенно популярны кабачковые запеканки, которые легко приготовить и всегда получаются нежными и ароматными.

Но сегодня я расскажу вам о другом простом и вкусном способе приготовления кабачков — малосольных кабачках. Этот рецепт быстрый, легкий идеален как освежающая закуска или дополнение к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить малосольные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 штуки;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • перец черный – по вкусу;
  • уксус (яблочный желательно) – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • сухой укроп или прованские травы – по вкусу;
  • масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Помыть кабачки и нарезать тонкими ломтиками;
  2. Измельчить чеснок и смешать с солью, сахаром, перцем, сухим укропом или травами;
  3. Добавить уксус и подсолнечное масло, хорошо перемешать маринад;
  4. Залить маринадом кабачки и тщательно перемешать;
  5. Выложить кабачки в герметичный контейнер или банку;
  6. Оставить в холодильнике на 10-15 минут для маринования.
