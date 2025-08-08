Всего десять минут – и кабачки на столе: рецепт вкусных малосольных овощей (видео)

Выходят они не менее полезны, чем огурцы и даже гораздо вкуснее

Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который часто используют в кулинарии для приготовления самых разнообразных блюд. Из него готовят вкусные запеканки, оладьи, рагу и даже соленья. Особенно популярны кабачковые запеканки, которые легко приготовить и всегда получаются нежными и ароматными.

Но сегодня я расскажу вам о другом простом и вкусном способе приготовления кабачков — малосольных кабачках. Этот рецепт быстрый, легкий идеален как освежающая закуска или дополнение к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить малосольные кабачки

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 штуки;

соль – 0,5 ч. л.;

перец черный – по вкусу;

уксус (яблочный желательно) – 2 ст. л.;

сахар – 1 ч.л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

сухой укроп или прованские травы – по вкусу;

масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления: