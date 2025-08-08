Всего десять минут – и кабачки на столе: рецепт вкусных малосольных овощей (видео)
Выходят они не менее полезны, чем огурцы и даже гораздо вкуснее
Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который часто используют в кулинарии для приготовления самых разнообразных блюд. Из него готовят вкусные запеканки, оладьи, рагу и даже соленья. Особенно популярны кабачковые запеканки, которые легко приготовить и всегда получаются нежными и ароматными.
Но сегодня я расскажу вам о другом простом и вкусном способе приготовления кабачков — малосольных кабачках. Этот рецепт быстрый, легкий идеален как освежающая закуска или дополнение к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить малосольные кабачки
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 штуки;
- соль – 0,5 ч. л.;
- перец черный – по вкусу;
- уксус (яблочный желательно) – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- сухой укроп или прованские травы – по вкусу;
- масло – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Помыть кабачки и нарезать тонкими ломтиками;
- Измельчить чеснок и смешать с солью, сахаром, перцем, сухим укропом или травами;
- Добавить уксус и подсолнечное масло, хорошо перемешать маринад;
- Залить маринадом кабачки и тщательно перемешать;
- Выложить кабачки в герметичный контейнер или банку;
- Оставить в холодильнике на 10-15 минут для маринования.