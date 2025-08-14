Готовьте, пока продолжается кабачковый сезон: рецепт эффектного торта с помидорами и вкусной намазкой (видео)

Рецепт вкуснейшей закуски, которая украсит собой любое застолье

Сезон кабачков начался, а значит – пора использовать этот нежный и невероятно универсальный овощ в полную силу. Кабачки – это настоящее сокровище летней кухни: они содержат много воды, мало калорий, легко усваиваются и идеально сочетаются с разными ингредиентами. Их жарят, запекают, фаршируют, добавляют в рагу и овощные соте. В частности, тушеные кабачки с овощами – классика летнего меню.

Но сегодня мы предлагаем несколько оригинальнее – кабачковый торт с помидорами и творожной намазкой. Это не десерт, а легкое, сочное и очень вкусное овощное блюдо, которое отлично подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

4 кабачки (1 кг);

3 яйца;

соль, перец и любимые специи;

75 г сметаны;

зелень;

135 г муки;

Для начинки:

5 шт. плавленых сырков;

200 г крем-сыра;

200 г сметаны;

3-4 зубчика чеснока;

соль, перец и любимые специи;

зелень – по желанию;

400 г помидоров; ⠀

Способ приготовления:

1.Натереть кабачки на большой терке, посолить, перемешать и оставить на 15 минут.

2.Соединить яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку.

3.Хорошо отжать кабачки от лишней влаги и добавить в тесто.

4.Жарить 8 тонких лепешек на разогретой сковороде с маслом на среднем огне.

5.Натереть плавленый сыр на мелкой терке, смешать с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью.

6.Собирать торт по принципу: корж, крем, нарезанные помидоры – и так до конца.

7.Убрать в холодильник на несколько часов или на ночь. Украсить зеленью и подавать.