Картопляний пиріг без тіста: як приготувати ситну страву за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий пиріг обов'язково всім сподобається
Картопля — один із найулюбленіших овочів на українській кухні. Її смажать, варять, запікають, роблять деруни, пюре, салати, а ще часто тушкують із м’ясом — смачно, ситно й просто.
Але сьогодні ми пропонуємо щось ще цікавіше: картопляний пиріг без тіста, який не потребує особливих зусиль, але завжди викликає захват за столом. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку. Ідеально як для родинної вечері, так і для несподіваних гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko".
Як приготувати картопляний пиріг без тіста
Інгредієнти:
Для основи:
- картопля – 600 г;
- сіль, перець – за смаком;
- паприка – 1 ч. л.;
Для начинки:
- куряче філе – 350 г;
- часник – 3 зубчики;
- масло та олія – для смаження;
- гриби – 200 г;
- цибуля – 1 шт.;
- перець солодкий – 1/2 шт.;
- вершки (20%) – 250 мл;
- яйця – 3 шт.;
- твердий сир – 150 г;
- сіль, перець – за смаком;
- петрушка сушена – 1 ч. л.;
- паприка – за смаком.
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю в мундирі у підсоленій воді до готовності.
- Очистити, натерти на тертці або розім’яти, викласти у змащену форму, сформувати бортики, приправити сіллю, перцем і паприкою. Запікати 25–30 хвилин при 200 °C.
- Обсмажити на суміші масла й олії подрібнені цибулю, часник, гриби, куряче філе та перець до готовності.
- Змішати яйця, вершки, натертий сир, сіль, перець, паприку та сушену петрушку.
- Додати суміш до обсмаженої начинки, перемішати.
- Викласти все у картопляну основу, посипати сиром і запікати ще 25–30 хвилин при 180 °C. Дати трохи охолонути та подавати.