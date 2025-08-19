Рус

Картопляний пиріг без тіста: як приготувати ситну страву за лічені хвилини (відео)

Марія Швець
Ароматний, ситний, смачний
Ароматний, ситний, смачний. Фото instagram.com

Такий пиріг обов'язково всім сподобається

Картопля — один із найулюбленіших овочів на українській кухні. Її смажать, варять, запікають, роблять деруни, пюре, салати, а ще часто тушкують із м’ясом — смачно, ситно й просто.

Але сьогодні ми пропонуємо щось ще цікавіше: картопляний пиріг без тіста, який не потребує особливих зусиль, але завжди викликає захват за столом. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку. Ідеально як для родинної вечері, так і для несподіваних гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати картопляний пиріг без тіста

Інгредієнти:

Для основи:

  • картопля – 600 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • паприка – 1 ч. л.;

Для начинки:

  • куряче філе – 350 г;
  • часник – 3 зубчики;
  • масло та олія – для смаження;
  • гриби – 200 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • перець солодкий – 1/2 шт.;
  • вершки (20%) – 250 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • твердий сир – 150 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • петрушка сушена – 1 ч. л.;
  • паприка – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Відварити картоплю в мундирі у підсоленій воді до готовності.
  2. Очистити, натерти на тертці або розім’яти, викласти у змащену форму, сформувати бортики, приправити сіллю, перцем і паприкою. Запікати 25–30 хвилин при 200 °C.
  3. Обсмажити на суміші масла й олії подрібнені цибулю, часник, гриби, куряче філе та перець до готовності.
  4. Змішати яйця, вершки, натертий сир, сіль, перець, паприку та сушену петрушку.
  5. Додати суміш до обсмаженої начинки, перемішати.
  6. Викласти все у картопляну основу, посипати сиром і запікати ще 25–30 хвилин при 180 °C. Дати трохи охолонути та подавати.
