Картопляний пиріг без тіста: як приготувати ситну страву за лічені хвилини (відео)

Такий пиріг обов'язково всім сподобається

Картопля — один із найулюбленіших овочів на українській кухні. Її смажать, варять, запікають, роблять деруни, пюре, салати, а ще часто тушкують із м’ясом — смачно, ситно й просто.

Але сьогодні ми пропонуємо щось ще цікавіше: картопляний пиріг без тіста, який не потребує особливих зусиль, але завжди викликає захват за столом. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку. Ідеально як для родинної вечері, так і для несподіваних гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати картопляний пиріг без тіста

Інгредієнти:

Для основи:

картопля – 600 г;

сіль, перець – за смаком;

паприка – 1 ч. л.;

Для начинки:

куряче філе – 350 г;

часник – 3 зубчики;

масло та олія – для смаження;

гриби – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

перець солодкий – 1/2 шт.;

вершки (20%) – 250 мл;

яйця – 3 шт.;

твердий сир – 150 г;

сіль, перець – за смаком;

петрушка сушена – 1 ч. л.;

паприка – за смаком.

Спосіб приготування: