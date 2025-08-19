Картофельный пирог без теста: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты (видео)

Такой пирог обязательно всем понравится

Картофель — один из самых любимых овощей на украинской кухне. Ее жарят, варят, запекают, делают деруны, пюре, салаты, а еще часто тушат с мясом – вкусно, сытно и просто.

Но сегодня мы предлагаем что-то еще более интересное: картофельный пирог без теста, не требующий особых усилий, но всегда вызывающий восторг за столом. Минимум ингредиентов – максимум вкуса. Идеально как для семейного ужина, так и неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить картофельный пирог без теста

Ингредиенты:

Для основания:

картофель – 600 г;

соль, перец – по вкусу;

паприка – 1 ч. л.;

Для начинки:

куриное филе – 350 г;

чеснок – 3 зубчика;

масло и масло – для жарки;

грибы – 200 г;

лук – 1 шт.;

перец сладкий – 1/2 шт.;

сливки (20%) – 250 мл;

яйца – 3 шт.;

твердый творог – 150 г;

соль, перец – по вкусу;

петрушка сушеная – 1 ч. л.;

паприка – по вкусу.

Способ приготовления: