Картофельный пирог без теста: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты (видео)
-
-
Такой пирог обязательно всем понравится
Картофель — один из самых любимых овощей на украинской кухне. Ее жарят, варят, запекают, делают деруны, пюре, салаты, а еще часто тушат с мясом – вкусно, сытно и просто.
Но сегодня мы предлагаем что-то еще более интересное: картофельный пирог без теста, не требующий особых усилий, но всегда вызывающий восторг за столом. Минимум ингредиентов – максимум вкуса. Идеально как для семейного ужина, так и неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko".
Как приготовить картофельный пирог без теста
Ингредиенты:
Для основания:
- картофель – 600 г;
- соль, перец – по вкусу;
- паприка – 1 ч. л.;
Для начинки:
- куриное филе – 350 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- масло и масло – для жарки;
- грибы – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- перец сладкий – 1/2 шт.;
- сливки (20%) – 250 мл;
- яйца – 3 шт.;
- твердый творог – 150 г;
- соль, перец – по вкусу;
- петрушка сушеная – 1 ч. л.;
- паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить картофель в мундире в подсоленной воде до готовности.
- Очистить, натереть на терке или размять, выложить в смазанную форму, сформовать бортики, приправить солью, перцем и паприкой. Запекать 25–30 минут при 200 °C.
- Обжарить на смеси масла и растительного масла измельченные лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец до готовности.
- Смешать яйца, сливки, натертый сыр, соль, перец, паприку и сушеную петрушку.
- Добавить смесь к обжаренной начинке, перемешать.
- Выложить все в картофельное основание, посыпать сыром и запекать еще 25–30 минут при 180 °C.