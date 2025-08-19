Укр

Картофельный пирог без теста: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты (видео)

Мария Швец
Ароматный, сытный, вкусный. Фото instagram.com

Такой пирог обязательно всем понравится

Картофель — один из самых любимых овощей на украинской кухне. Ее жарят, варят, запекают, делают деруны, пюре, салаты, а еще часто тушат с мясом – вкусно, сытно и просто.

Но сегодня мы предлагаем что-то еще более интересное: картофельный пирог без теста, не требующий особых усилий, но всегда вызывающий восторг за столом. Минимум ингредиентов – максимум вкуса. Идеально как для семейного ужина, так и неожиданных гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить картофельный пирог без теста

Ингредиенты:

Для основания:

  • картофель – 600 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • паприка – 1 ч. л.;

Для начинки:

  • куриное филе – 350 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • масло и масло – для жарки;
  • грибы – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • перец сладкий – 1/2 шт.;
  • сливки (20%) – 250 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • твердый творог – 150 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • петрушка сушеная – 1 ч. л.;
  • паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель в мундире в подсоленной воде до готовности.
  2. Очистить, натереть на терке или размять, выложить в смазанную форму, сформовать бортики, приправить солью, перцем и паприкой. Запекать 25–30 минут при 200 °C.
  3. Обжарить на смеси масла и растительного масла измельченные лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец до готовности.
  4. Смешать яйца, сливки, натертый сыр, соль, перец, паприку и сушеную петрушку.
  5. Добавить смесь к обжаренной начинке, перемешать.
  6. Выложить все в картофельное основание, посыпать сыром и запекать еще 25–30 минут при 180 °C.
