Як шаурма, тільки краще: дієтичний рулет з лаваша, який варто спробувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Діти та дорослі будуть у захваті
Серед безлічі швидких закусок особливу популярність мають рулети з лаваша. Їх готують із різними начинками — з рибою, овочами, грибами чи ковбасою.
Смачними й ситними виходять варіанти з сиром і шинкою або, скажімо, з яйцем та зеленню. Але сьогодні ми пропонуємо універсальний і водночас легкий рулет з куркою, овочами та сиром — ідеальний варіант для пікніка, перекусу чи вечері без зайвого жиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати закуску з куркою та овочами
Інгредієнти:
- лаваш – 2 шт.;
- крем-сир – 175 г;
- відварене куряче стегно – 2 шт.;
- огірки – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- яйця варені – 3–4 шт.;
- листя салату – 140 г;
- моцарела або твердий сир – 120 г;
- кріп – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Викласти на стіл харчову плівку, зверху покласти лаваш і змастити крем-сиром.
- Вистелити шар листя салату, потім натерти огірки та викласти зверху.
- Нарізати помідори соломкою, додати до огірків.
- Додати розібране куряче м’ясо, потім натерті яйця та натертий сир.
- Накрити другим шаром салату, щільно згорнути лаваш у рулет.
- Загорнути рулет у харчову плівку, поставити в холодильник на 1–2 години для стабілізації начинки.