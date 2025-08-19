Рус

Як шаурма, тільки краще: дієтичний рулет з лаваша, який варто спробувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ситний та смачний перекус
Ситний та смачний перекус. Фото instagram.com

Діти та дорослі будуть у захваті

Серед безлічі швидких закусок особливу популярність мають рулети з лаваша. Їх готують із різними начинками — з рибою, овочами, грибами чи ковбасою.

Смачними й ситними виходять варіанти з сиром і шинкою або, скажімо, з яйцем та зеленню. Але сьогодні ми пропонуємо універсальний і водночас легкий рулет з куркою, овочами та сиром — ідеальний варіант для пікніка, перекусу чи вечері без зайвого жиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати закуску з куркою та овочами

Інгредієнти:

  • лаваш – 2 шт.;
  • крем-сир – 175 г;
  • відварене куряче стегно – 2 шт.;
  • огірки – 2 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • яйця варені – 3–4 шт.;
  • листя салату – 140 г;
  • моцарела або твердий сир – 120 г;
  • кріп – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Викласти на стіл харчову плівку, зверху покласти лаваш і змастити крем-сиром.
  2. Вистелити шар листя салату, потім натерти огірки та викласти зверху.
  3. Нарізати помідори соломкою, додати до огірків.
  4. Додати розібране куряче м’ясо, потім натерті яйця та натертий сир.
  5. Накрити другим шаром салату, щільно згорнути лаваш у рулет.
  6. Загорнути рулет у харчову плівку, поставити в холодильник на 1–2 години для стабілізації начинки.
Теги:
#Рулет #Лаваш #Готуємо вдома