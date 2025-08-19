Як шаурма, тільки краще: дієтичний рулет з лаваша, який варто спробувати (відео)

Діти та дорослі будуть у захваті

Серед безлічі швидких закусок особливу популярність мають рулети з лаваша. Їх готують із різними начинками — з рибою, овочами, грибами чи ковбасою.

Смачними й ситними виходять варіанти з сиром і шинкою або, скажімо, з яйцем та зеленню. Але сьогодні ми пропонуємо універсальний і водночас легкий рулет з куркою, овочами та сиром — ідеальний варіант для пікніка, перекусу чи вечері без зайвого жиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати закуску з куркою та овочами

Інгредієнти:

лаваш – 2 шт.;

крем-сир – 175 г;

відварене куряче стегно – 2 шт.;

огірки – 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

яйця варені – 3–4 шт.;

листя салату – 140 г;

моцарела або твердий сир – 120 г;

кріп – за бажанням.

Спосіб приготування: