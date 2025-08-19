Как шаурма, только лучше: диетический рулет из лаваша, который стоит попробовать (видео)

Дети и взрослые будут в восторге

Среди множества быстрых закусок особую популярность имеют рулеты из лаваша. Их готовят с разными начинками — с рыбой, овощами, грибами или колбасой.

Вкусными и сытными получаются варианты с сыром и ветчиной или, скажем, с яйцом и зеленью. Но сегодня мы предлагаем универсальный и одновременно легкий рулет с курицей, овощами и сыром – идеальный вариант для пикника, перекуса или ужина без лишнего жира. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить закуску с курицей и овощами

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.;

крем-сыр – 175 г;

отварное куриное бедро – 2 шт.;

огурцы – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

яйца вареные – 3–4 шт.;

листья салата – 140 г;

моцарелла или твердый сыр – 120 г;

укроп – по желанию.

Способ приготовления: