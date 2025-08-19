Укр

Как шаурма, только лучше: диетический рулет из лаваша, который стоит попробовать (видео)

Мария Швец
Сытный и вкусный перекус
Сытный и вкусный перекус

Дети и взрослые будут в восторге

Среди множества быстрых закусок особую популярность имеют рулеты из лаваша. Их готовят с разными начинками — с рыбой, овощами, грибами или колбасой.

Вкусными и сытными получаются варианты с сыром и ветчиной или, скажем, с яйцом и зеленью. Но сегодня мы предлагаем универсальный и одновременно легкий рулет с курицей, овощами и сыром – идеальный вариант для пикника, перекуса или ужина без лишнего жира. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить закуску с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.;
  • крем-сыр – 175 г;
  • отварное куриное бедро – 2 шт.;
  • огурцы – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • яйца вареные – 3–4 шт.;
  • листья салата – 140 г;
  • моцарелла или твердый сыр – 120 г;
  • укроп – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Выложить на стол пищевую пленку, сверху положить лаваш и смазать крем-сыром.
  2. Выстелить слой листьев салата, затем натереть огурцы и выложить сверху.
  3. Нарезать соломкой помидоры, добавить к огурцам.
  4. Добавить разобранное куриное мясо, затем натертые яйца и сыр.
  5. Накрыть вторым слоем салата, плотно свернуть лаваш в рулет.
  6. Завернуть рулет в пищевую пленку, поставить в холодильник на 1-2 часа для стабилизации начинки.
