Как шаурма, только лучше: диетический рулет из лаваша, который стоит попробовать (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Дети и взрослые будут в восторге
Среди множества быстрых закусок особую популярность имеют рулеты из лаваша. Их готовят с разными начинками — с рыбой, овощами, грибами или колбасой.
Вкусными и сытными получаются варианты с сыром и ветчиной или, скажем, с яйцом и зеленью. Но сегодня мы предлагаем универсальный и одновременно легкий рулет с курицей, овощами и сыром – идеальный вариант для пикника, перекуса или ужина без лишнего жира. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить закуску с курицей и овощами
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.;
- крем-сыр – 175 г;
- отварное куриное бедро – 2 шт.;
- огурцы – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- яйца вареные – 3–4 шт.;
- листья салата – 140 г;
- моцарелла или твердый сыр – 120 г;
- укроп – по желанию.
Способ приготовления:
- Выложить на стол пищевую пленку, сверху положить лаваш и смазать крем-сыром.
- Выстелить слой листьев салата, затем натереть огурцы и выложить сверху.
- Нарезать соломкой помидоры, добавить к огурцам.
- Добавить разобранное куриное мясо, затем натертые яйца и сыр.
- Накрыть вторым слоем салата, плотно свернуть лаваш в рулет.
- Завернуть рулет в пищевую пленку, поставить в холодильник на 1-2 часа для стабилизации начинки.