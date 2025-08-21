Кекси, які врятують ранок: п'ять інгредієнтів і мінімум часу (відео)
З соковитими фруктовими шматочками
Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів на нашій кухні. Його додають у пироги, млинці, штруделі, варення та навіть м’ясні страви. Воно надає випічці ніжну текстуру, природну солодкість і приємний аромат. Яблучний десерт без зайвих турбот — саме те, що потрібно, коли хочеться домашнього затишку й чогось смачненького.
Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший варіант — яблучні кекси, які готуються буквально за хвилини та з доступних інгредієнтів. Ідеально для сніданку або перекусу! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "retsepty_dlya_ditey".
Як приготувати яблучні кекси
Інгредієнти:
- яблуко — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сметана або йогурт — 40 г;
- борошно рисове або пшеничне — 70 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Натерти яблуко на дрібній тертці.
- Додати яйця та сметану, добре перемішати.
- Ввести борошно та розпушувач, знову перемішати.
- Розкласти тісто у формочки.
- Випікати при температурі 180°C близько 30–35 хвилин.
- Охолодити й за бажанням прикрасити.