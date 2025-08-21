Рус

Кекси, які врятують ранок: п'ять інгредієнтів і мінімум часу (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачні та рум'яні
Дуже смачні та рум'яні. Фото instagram.com

З соковитими фруктовими шматочками

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів на нашій кухні. Його додають у пироги, млинці, штруделі, варення та навіть м’ясні страви. Воно надає випічці ніжну текстуру, природну солодкість і приємний аромат. Яблучний десерт без зайвих турбот — саме те, що потрібно, коли хочеться домашнього затишку й чогось смачненького.

Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший варіант — яблучні кекси, які готуються буквально за хвилини та з доступних інгредієнтів. Ідеально для сніданку або перекусу! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "retsepty_dlya_ditey".

Як приготувати яблучні кекси

Інгредієнти:

  • яблуко — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана або йогурт — 40 г;
  • борошно рисове або пшеничне — 70 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Натерти яблуко на дрібній тертці.
  2. Додати яйця та сметану, добре перемішати.
  3. Ввести борошно та розпушувач, знову перемішати.
  4. Розкласти тісто у формочки.
  5. Випікати при температурі 180°C близько 30–35 хвилин.
  6. Охолодити й за бажанням прикрасити.
Теги:
#Яблуко #Кекси #Готуємо вдома