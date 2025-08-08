Рус

Малосольні помідори: швидкий рецепт освіжаючої закуски до літнього столу (відео)

Марія Швець
Супер швидке та смачне доповнення до вечері
Справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині

Помідори — це не просто літній овоч, а справжній символ щедрого врожаю. Їх додають у салати, тушкують, консервують, готують смачні соуси, лечо та, звісно, квашені помідори, які давно стали класикою українських заготівель.

Але сьогодні ми пропонуємо вам особливий рецепт — малосольні помідори на газованці. Вони готуються швидко, без стерилізації, а завдяки мінералці стають хрусткими, ароматними та просто нереально смачними вже за пару днів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче закуску "майже як з бочки", але без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці olga_riabenko_.

Як приготувати малосольні помідори

Інгредієнти:

  • помідори невеликі — 1 кг;
  • кріп — за смаком;
  • часник — 2 головки;
  • газована вода — 2 л;
  • сіль — 6 ст. л;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори та проколоти їх глибоко виделкою.
  2. Викласти на дно банки кріп, часник і частину помідорів. Повторювати шари до заповнення банки.
  3. Додати сіль та цукор.
  4. Залити газованою водою.
  5. Закрити банку кришкою.
  6. Поставити в холодильник або залишити при кімнатній температурі на 2 доби.
Теги:
#Помідори #Маринад #Готуємо вдома