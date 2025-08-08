Малосольні помідори: швидкий рецепт освіжаючої закуски до літнього столу (відео)
Помідори — це не просто літній овоч, а справжній символ щедрого врожаю. Їх додають у салати, тушкують, консервують, готують смачні соуси, лечо та, звісно, квашені помідори, які давно стали класикою українських заготівель.
Але сьогодні ми пропонуємо вам особливий рецепт — малосольні помідори на газованці. Вони готуються швидко, без стерилізації, а завдяки мінералці стають хрусткими, ароматними та просто нереально смачними вже за пару днів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче закуску "майже як з бочки", але без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці olga_riabenko_.
Як приготувати малосольні помідори
Інгредієнти:
- помідори невеликі — 1 кг;
- кріп — за смаком;
- часник — 2 головки;
- газована вода — 2 л;
- сіль — 6 ст. л;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помити помідори та проколоти їх глибоко виделкою.
- Викласти на дно банки кріп, часник і частину помідорів. Повторювати шари до заповнення банки.
- Додати сіль та цукор.
- Залити газованою водою.
- Закрити банку кришкою.
- Поставити в холодильник або залишити при кімнатній температурі на 2 доби.