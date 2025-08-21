Рус

Свіжий, яскравий та ситний: рецепт турецького салату з макаронами та овочами

Наталя Граковська
Неймовірно смачний салат
Домашні точно попросять добавки

Ми ділилися з вами рецептом теплого салату з баклажанів з горіховою заправкою, а тепер хочемо запропонувати ще один цікавий варіант — турецький салат з макаронами. Це легке, але водночас ситне частування.

Завдяки овочам, зелені та зернам граната салат виходить дуже яскравим та апетитним. А заправка зі спеціями надає йому особливого східного смаку.

Рецептом поділилися на сторінці foodwerk.de в Instagram.

Інгредієнти на 4-6 порцій

  • 350 г дрібних макаронів
  • 2 перці (червоний та помаранчевий)
  • 2 великі помідори
  • ½ огірка
  • 1 пучок петрушки та зеленої цибулі
  • ½ граната

Для заправки:

  • 1 цибулина
  • 3 зубчики часнику
  • 3 ст. оливкової олії
  • 2 ст. лимонного соку
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ст. меду
  • 2 ст. томатної пасти
  • 1 ч. л. меленої солодкої паприки
  • 1 ч. л. кмину
  • ½ ч.л. меленого чилі
  • 1 ч. л. орегано
  • сіль та перець на смак

Приготування:

  1. Відваріть макарони в підсоленій воді до стану аль денте. Злийте воду і трохи остудіть їх.
  2. Наріжте перець, помідори та огірок дрібними кубиками. Подрібніть зелень, вийміть зерна з гранату.
  3. Для заправки дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх в оливковій та вершковій олії близько 2 хвилин. Додайте томатну пасту, мед, лимонний сік і всі спеції, трохи протушіть.
  4. Додайте заправку до підготовлених інгредієнтів, добре перемішайте та при необхідності посоліть.

Дайте салату настоятися щонайменше 30 хвилин перед подачею — найкраще в холодильнику. А наступного дня салат стане ще смачнішим.

