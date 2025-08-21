Свіжий, яскравий та ситний: рецепт турецького салату з макаронами та овочами

Домашні точно попросять добавки

Ми ділилися з вами рецептом теплого салату з баклажанів з горіховою заправкою, а тепер хочемо запропонувати ще один цікавий варіант — турецький салат з макаронами. Це легке, але водночас ситне частування.

Завдяки овочам, зелені та зернам граната салат виходить дуже яскравим та апетитним. А заправка зі спеціями надає йому особливого східного смаку.

Рецептом поділилися на сторінці foodwerk.de в Instagram.

Інгредієнти на 4-6 порцій

350 г дрібних макаронів

2 перці (червоний та помаранчевий)

2 великі помідори

½ огірка

1 пучок петрушки та зеленої цибулі

½ граната

Для заправки:

1 цибулина

3 зубчики часнику

3 ст. оливкової олії

2 ст. лимонного соку

50 г вершкового масла

1 ст. меду

2 ст. томатної пасти

1 ч. л. меленої солодкої паприки

1 ч. л. кмину

½ ч.л. меленого чилі

1 ч. л. орегано

сіль та перець на смак

Приготування:

Відваріть макарони в підсоленій воді до стану аль денте. Злийте воду і трохи остудіть їх. Наріжте перець, помідори та огірок дрібними кубиками. Подрібніть зелень, вийміть зерна з гранату. Для заправки дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх в оливковій та вершковій олії близько 2 хвилин. Додайте томатну пасту, мед, лимонний сік і всі спеції, трохи протушіть. Додайте заправку до підготовлених інгредієнтів, добре перемішайте та при необхідності посоліть.

Дайте салату настоятися щонайменше 30 хвилин перед подачею — найкраще в холодильнику. А наступного дня салат стане ще смачнішим.