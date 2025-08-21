Свіжий, яскравий та ситний: рецепт турецького салату з макаронами та овочами
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Домашні точно попросять добавки
Ми ділилися з вами рецептом теплого салату з баклажанів з горіховою заправкою, а тепер хочемо запропонувати ще один цікавий варіант — турецький салат з макаронами. Це легке, але водночас ситне частування.
Завдяки овочам, зелені та зернам граната салат виходить дуже яскравим та апетитним. А заправка зі спеціями надає йому особливого східного смаку.
Рецептом поділилися на сторінці foodwerk.de в Instagram.
Інгредієнти на 4-6 порцій
- 350 г дрібних макаронів
- 2 перці (червоний та помаранчевий)
- 2 великі помідори
- ½ огірка
- 1 пучок петрушки та зеленої цибулі
- ½ граната
Для заправки:
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- 3 ст. оливкової олії
- 2 ст. лимонного соку
- 50 г вершкового масла
- 1 ст. меду
- 2 ст. томатної пасти
- 1 ч. л. меленої солодкої паприки
- 1 ч. л. кмину
- ½ ч.л. меленого чилі
- 1 ч. л. орегано
- сіль та перець на смак
Приготування:
- Відваріть макарони в підсоленій воді до стану аль денте. Злийте воду і трохи остудіть їх.
- Наріжте перець, помідори та огірок дрібними кубиками. Подрібніть зелень, вийміть зерна з гранату.
- Для заправки дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх в оливковій та вершковій олії близько 2 хвилин. Додайте томатну пасту, мед, лимонний сік і всі спеції, трохи протушіть.
- Додайте заправку до підготовлених інгредієнтів, добре перемішайте та при необхідності посоліть.
Дайте салату настоятися щонайменше 30 хвилин перед подачею — найкраще в холодильнику. А наступного дня салат стане ще смачнішим.