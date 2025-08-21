Укр

Свежий, яркий и сытный: рецепт турецкого салата с макаронами и овощами

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Невероятно вкусный салат
Невероятно вкусный салат. Фото Коллаж "Телеграф"

Домашние точно попросят добавки

Мы делились с вами рецептом теплого салата из баклажанов с ореховой заправкой, а теперь хотим предложить еще один интересный вариант — турецкий салат с макаронами. Это легкое, но в то же время сытное угощение.

Благодаря овощам, зелени и зернам граната салат получается очень ярким и аппетитным. А заправка со специями придает ему особый восточный вкус.

Рецептом поделились на странице foodwerk.de в Instagram.

Ингредиенты на 4–6 порций

  • 350 г мелких макарон
  • 2 перца (красный и оранжевый)
  • 2 больших помидора
  • ½ огурца
  • 1 пучок петрушки и зеленого лука
  • ½ граната

Для заправки:

  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст.л. меда
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1 ч.л. тмина
  • ½ ч.л. молотого чили
  • 1 ч.л. орегано
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и немного остудите их.
  2. Нарежьте перец, помидоры и огурец мелкими кубиками. Нарубите зелень, выньте зерна из граната.
  3. Для заправки мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их в оливковом и сливочном масле около 2 минут. Добавьте томатную пасту, мед, лимонный сок и все специи, немного потушите.
  4. Добавьте заправку к подготовленным ингредиентам, хорошо перемешайте и при необходимости посолите.

Дайте салату настояться минимум 30 минут перед подачей — лучше всего в холодильнике. А на следующий день салат станет еще вкуснее.

Теги:
#Рецепты #Макароны #Салаты