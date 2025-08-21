Свежий, яркий и сытный: рецепт турецкого салата с макаронами и овощами

Домашние точно попросят добавки

Мы делились с вами рецептом теплого салата из баклажанов с ореховой заправкой, а теперь хотим предложить еще один интересный вариант — турецкий салат с макаронами. Это легкое, но в то же время сытное угощение.

Благодаря овощам, зелени и зернам граната салат получается очень ярким и аппетитным. А заправка со специями придает ему особый восточный вкус.

Рецептом поделились на странице foodwerk.de в Instagram.

Ингредиенты на 4–6 порций

350 г мелких макарон

2 перца (красный и оранжевый)

2 больших помидора

½ огурца

1 пучок петрушки и зеленого лука

½ граната

Для заправки:

1 луковица

3 зубчика чеснока

3 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. лимонного сока

50 г сливочного масла

1 ст.л. меда

2 ст.л. томатной пасты

1 ч.л. молотой сладкой паприки

1 ч.л. тмина

½ ч.л. молотого чили

1 ч.л. орегано

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и немного остудите их. Нарежьте перец, помидоры и огурец мелкими кубиками. Нарубите зелень, выньте зерна из граната. Для заправки мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их в оливковом и сливочном масле около 2 минут. Добавьте томатную пасту, мед, лимонный сок и все специи, немного потушите. Добавьте заправку к подготовленным ингредиентам, хорошо перемешайте и при необходимости посолите.

Дайте салату настояться минимум 30 минут перед подачей — лучше всего в холодильнике. А на следующий день салат станет еще вкуснее.