Свежий, яркий и сытный: рецепт турецкого салата с макаронами и овощами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Домашние точно попросят добавки
Мы делились с вами рецептом теплого салата из баклажанов с ореховой заправкой, а теперь хотим предложить еще один интересный вариант — турецкий салат с макаронами. Это легкое, но в то же время сытное угощение.
Благодаря овощам, зелени и зернам граната салат получается очень ярким и аппетитным. А заправка со специями придает ему особый восточный вкус.
Рецептом поделились на странице foodwerk.de в Instagram.
Ингредиенты на 4–6 порций
- 350 г мелких макарон
- 2 перца (красный и оранжевый)
- 2 больших помидора
- ½ огурца
- 1 пучок петрушки и зеленого лука
- ½ граната
Для заправки:
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. лимонного сока
- 50 г сливочного масла
- 1 ст.л. меда
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1 ч.л. молотой сладкой паприки
- 1 ч.л. тмина
- ½ ч.л. молотого чили
- 1 ч.л. орегано
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и немного остудите их.
- Нарежьте перец, помидоры и огурец мелкими кубиками. Нарубите зелень, выньте зерна из граната.
- Для заправки мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их в оливковом и сливочном масле около 2 минут. Добавьте томатную пасту, мед, лимонный сок и все специи, немного потушите.
- Добавьте заправку к подготовленным ингредиентам, хорошо перемешайте и при необходимости посолите.
Дайте салату настояться минимум 30 минут перед подачей — лучше всего в холодильнике. А на следующий день салат станет еще вкуснее.