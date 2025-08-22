Легка закуска з помідорів за п'ять хвилин: ідея для будь-якого столу (відео)

Приготуєте на раз-два

Помідори — один із найуніверсальніших овочів на кухні. Їх запікають, сушать, консервують, додають у салати, супи, рагу. З них готують знамениті соуси, зокрема італійський "Базиліко" — пряний томатний соус з базиліком, оливковою олією та часником. Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — закусочні помідори.

Це швидка, соковита і яскрава страва, яка ідеально доповнить м’ясо, гриль або звичайну вечерю з печеною картоплею. Секрет — у балансі спецій, ароматній зелені та легкій кислинці оцту. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ГВОЗДИКИ VLOG".

Як приготувати закусочні помідори

Інгредієнти

помідори – 4 шт.;

часник – 2–3 зубчики;

цибуля – 1 шт.;

кріп – невеликий пучок;

петрушка – невеликий пучок;

олія – 4 ст. л.;

оцет – 1 ст. л.;

сіль – ½ ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

спеції – за смаком.

Спосіб приготування: