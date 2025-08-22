Легка закуска з помідорів за п'ять хвилин: ідея для будь-якого столу (відео)

Рус

Легка закуска з помідорів за п'ять хвилин: ідея для будь-якого столу

Марія Швець
Нашвидкуруч, з бюджетних продуктів, смачно та просто
Нашвидкуруч, з бюджетних продуктів, смачно та просто

Приготуєте на раз-два

Помідори — один із найуніверсальніших овочів на кухні. Їх запікають, сушать, консервують, додають у салати, супи, рагу. З них готують знамениті соуси, зокрема італійський "Базиліко" — пряний томатний соус з базиліком, оливковою олією та часником. Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — закусочні помідори.

Це швидка, соковита і яскрава страва, яка ідеально доповнить м’ясо, гриль або звичайну вечерю з печеною картоплею. Секрет — у балансі спецій, ароматній зелені та легкій кислинці оцту. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ГВОЗДИКИ VLOG".

Як приготувати закусочні помідори

Інгредієнти

  • помідори – 4 шт.;
  • часник – 2–3 зубчики;
  • цибуля – 1 шт.;
  • кріп – невеликий пучок;
  • петрушка – невеликий пучок;
  • олія – 4 ст. л.;
  • оцет – 1 ст. л.;
  • сіль – ½ ч. л.;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати помідори кружальцями або дольками, викласти в миску.
  2. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, часник подрібнити.
  3. Дрібно посікти зелень петрушки та кропу.
  4. В окремій мисці змішати олію, оцет, сіль, цукор і спеції — приготувати заправку.
  5. З'єднати всі інгредієнти, полити заправкою, обережно перемішати.
  6. Настоювати в холодильнику щонайменше 1 годину перед подачею.
