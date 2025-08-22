Легка закуска з помідорів за п'ять хвилин: ідея для будь-якого столу (відео)
Приготуєте на раз-два
Помідори — один із найуніверсальніших овочів на кухні. Їх запікають, сушать, консервують, додають у салати, супи, рагу. З них готують знамениті соуси, зокрема італійський "Базиліко" — пряний томатний соус з базиліком, оливковою олією та часником. Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — закусочні помідори.
Це швидка, соковита і яскрава страва, яка ідеально доповнить м’ясо, гриль або звичайну вечерю з печеною картоплею. Секрет — у балансі спецій, ароматній зелені та легкій кислинці оцту. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ГВОЗДИКИ VLOG".
Як приготувати закусочні помідори
Інгредієнти
- помідори – 4 шт.;
- часник – 2–3 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- кріп – невеликий пучок;
- петрушка – невеликий пучок;
- олія – 4 ст. л.;
- оцет – 1 ст. л.;
- сіль – ½ ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати помідори кружальцями або дольками, викласти в миску.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, часник подрібнити.
- Дрібно посікти зелень петрушки та кропу.
- В окремій мисці змішати олію, оцет, сіль, цукор і спеції — приготувати заправку.
- З'єднати всі інгредієнти, полити заправкою, обережно перемішати.
- Настоювати в холодильнику щонайменше 1 годину перед подачею.