Легкая закуска из помидоров за пять минут: идея для любого стола (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Автор
Наскоро, из бюджетных продуктов, вкусно и просто
Наскоро, из бюджетных продуктов, вкусно и просто.

Приготовите на раз-два

Помидоры – один из самых универсальных овощей на кухне. Их запекают, сушат, консервируют, добавляют в салаты, супы, рагу. Из них готовят знаменитые соусы, в том числе итальянский "Базилико" — пряный томатный соус с базиликом, оливковым маслом и чесноком. Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – закусочные помидоры.

Это быстрое, сочное и яркое блюдо, которое идеально дополнит мясо, гриль или обычный ужин с печеным картофелем. Секрет — в балансе специй, ароматной зелени и легкой уксусной кислинке. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "ГВОЗДИКИ VLOG".

Как приготовить закусочные помидоры

Ингредиенты

  • помидоры – 4 шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • лук – 1 шт.;
  • укроп – небольшой пучок;
  • петрушка – небольшой пучок;
  • масло – 4 ст. л.;
  • уксус – 1 ст. л.;
  • соль – ½ ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезать помидоры кружочками или дольками, выложить в миску.
  2. Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок измельчить.
  3. Мелко порубить зелень петрушки и укропа.
  4. В отдельной миске смешать масло, уксус, соль, сахар и специи – приготовить заправку.
  5. Соединить все ингредиенты, полить заправкой, аккуратно перемешать.
  6. Настаивать в холодильнике не менее 1 часа перед подачей.
