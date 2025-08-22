Легкая закуска из помидоров за пять минут: идея для любого стола (видео)
Приготовите на раз-два
Помидоры – один из самых универсальных овощей на кухне. Их запекают, сушат, консервируют, добавляют в салаты, супы, рагу. Из них готовят знаменитые соусы, в том числе итальянский "Базилико" — пряный томатный соус с базиликом, оливковым маслом и чесноком. Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – закусочные помидоры.
Это быстрое, сочное и яркое блюдо, которое идеально дополнит мясо, гриль или обычный ужин с печеным картофелем. Секрет — в балансе специй, ароматной зелени и легкой уксусной кислинке. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "ГВОЗДИКИ VLOG".
Как приготовить закусочные помидоры
Ингредиенты
- помидоры – 4 шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- лук – 1 шт.;
- укроп – небольшой пучок;
- петрушка – небольшой пучок;
- масло – 4 ст. л.;
- уксус – 1 ст. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать помидоры кружочками или дольками, выложить в миску.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок измельчить.
- Мелко порубить зелень петрушки и укропа.
- В отдельной миске смешать масло, уксус, соль, сахар и специи – приготовить заправку.
- Соединить все ингредиенты, полить заправкой, аккуратно перемешать.
- Настаивать в холодильнике не менее 1 часа перед подачей.