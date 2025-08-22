Легкая закуска из помидоров за пять минут: идея для любого стола (видео)

Приготовите на раз-два

Помидоры – один из самых универсальных овощей на кухне. Их запекают, сушат, консервируют, добавляют в салаты, супы, рагу. Из них готовят знаменитые соусы, в том числе итальянский "Базилико" — пряный томатный соус с базиликом, оливковым маслом и чесноком. Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – закусочные помидоры.

Это быстрое, сочное и яркое блюдо, которое идеально дополнит мясо, гриль или обычный ужин с печеным картофелем. Секрет — в балансе специй, ароматной зелени и легкой уксусной кислинке. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "ГВОЗДИКИ VLOG".

Как приготовить закусочные помидоры

Ингредиенты

помидоры – 4 шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

лук – 1 шт.;

укроп – небольшой пучок;

петрушка – небольшой пучок;

масло – 4 ст. л.;

уксус – 1 ст. л.;

соль – ½ ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

специи – по вкусу.

Способ приготовления: