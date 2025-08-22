Додайте до баклажанів гриль цей маринад — і вони вийдуть фантастично смачними: простий рецепт

Спробуйте цей рецепт, і більше не захочете готувати інакше

Овочі гриль завжди виходять особливо смачними — ароматні, соковиті й з легкою димною ноткою, яка робить будь-яку страву особливою. Раніше ми ділилися з вами рецептом баклажанів гриль із м’ясною начинкою, а сьогодні пропонуємо спробувати простіший, але не менш цікавий варіант.

У цьому рецепті до приготовлених на грилі баклажанів пропонується додати маринад з каперсами та журавлиною. В результаті у вас вийде чудова закуска і гарнір до кускусу, булгуру чи м'яса.

Рецептом страви поділилась в Imstagram irina_troyan_.

Інгредієнти :

Баклажан 1 великий

Каперси 2 ст.л

Журавлина 1 ст.л

Оливкова олія 150 мл

Винний оцет 2 ст.л

Часник 3 зубчики

Середземноморські трави або свіжий базилік

Сіль 0,5 ч.л

Цукор 1 ст.л

Приготування: