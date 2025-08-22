Додайте до баклажанів гриль цей маринад — і вони вийдуть фантастично смачними: простий рецепт
-
-
Спробуйте цей рецепт, і більше не захочете готувати інакше
Овочі гриль завжди виходять особливо смачними — ароматні, соковиті й з легкою димною ноткою, яка робить будь-яку страву особливою. Раніше ми ділилися з вами рецептом баклажанів гриль із м’ясною начинкою, а сьогодні пропонуємо спробувати простіший, але не менш цікавий варіант.
У цьому рецепті до приготовлених на грилі баклажанів пропонується додати маринад з каперсами та журавлиною. В результаті у вас вийде чудова закуска і гарнір до кускусу, булгуру чи м'яса.
Рецептом страви поділилась в Imstagram irina_troyan_.
Інгредієнти :
- Баклажан 1 великий
- Каперси 2 ст.л
- Журавлина 1 ст.л
- Оливкова олія 150 мл
- Винний оцет 2 ст.л
- Часник 3 зубчики
- Середземноморські трави або свіжий базилік
- Сіль 0,5 ч.л
- Цукор 1 ст.л
Приготування:
- Баклажани нарізаємо на кружечки.
- Розігрітий гриль змащуємо олією та смажимо баклажани.
- Для маринаду часник пропускаємо через прес, дрібно нарізаємо каперси, додаємо сіль, цукор, олію, винний оцет, трави, журавлину та добре все перемішуємо.
- Викладаємо баклажани в глибоку миску, додаємо маринад, накриваємо фольгою або плівкою та відправляємо в холодильник на 10 годин. Але за бажання можна їсти і одразу.