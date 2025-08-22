Рус

Додайте до баклажанів гриль цей маринад — і вони вийдуть фантастично смачними: простий рецепт

Наталя Граковська
Звичайні баклажани, а смак як у ресторані
Звичайні баклажани, а смак як у ресторані. Фото Freepik

Спробуйте цей рецепт, і більше не захочете готувати інакше

Овочі гриль завжди виходять особливо смачними — ароматні, соковиті й з легкою димною ноткою, яка робить будь-яку страву особливою. Раніше ми ділилися з вами рецептом баклажанів гриль із м’ясною начинкою, а сьогодні пропонуємо спробувати простіший, але не менш цікавий варіант.

У цьому рецепті до приготовлених на грилі баклажанів пропонується додати маринад з каперсами та журавлиною. В результаті у вас вийде чудова закуска і гарнір до кускусу, булгуру чи м'яса.

Рецептом страви поділилась в Imstagram irina_troyan_.

Інгредієнти :

  • Баклажан 1 великий
  • Каперси 2 ст.л
  • Журавлина 1 ст.л
  • Оливкова олія 150 мл
  • Винний оцет 2 ст.л
  • Часник 3 зубчики
  • Середземноморські трави або свіжий базилік
  • Сіль 0,5 ч.л
  • Цукор 1 ст.л

Приготування:

  1. Баклажани нарізаємо на кружечки.
  2. Розігрітий гриль змащуємо олією та смажимо баклажани.
  3. Для маринаду часник пропускаємо через прес, дрібно нарізаємо каперси, додаємо сіль, цукор, олію, винний оцет, трави, журавлину та добре все перемішуємо.
  4. Викладаємо баклажани в глибоку миску, додаємо маринад, накриваємо фольгою або плівкою та відправляємо в холодильник на 10 годин. Але за бажання можна їсти і одразу.
