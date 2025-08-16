Фантастичні рулетики з баклажанів з горіховою начинкою: цю страву будете готувати знову й знов


Дуже апетитно та неймовірно смачно
Якщо ви вже готували салат з баклажанів з помідорами та шукаєте, що ще можна приготувати з цих овочів, спробуйте бадріджані. Це страва грузинської кухні — рулетики з баклажанів з горіхами. Кожен рулетик виходить соковитим, пікантним і апетитним. А головне — готується страва зовсім просто, тож ви зможете порадувати нею і рідних за вечерею, і гостей.
Рецептом поділилась фудблогерка katlin_stay в Instagram.
Інгредієнти:
- Баклажани — 2-3 шт;
- Горіхи — 150 г;
- Кінза;
- Петрушка;
- Часник — 2-3 зубчики;
- Хмелі-сунелі — 1 ч.л;
- Паприка — 1 ч.л;
- Перець чілі — 0,5-1 ч.л;
- Сіль;
- Винний оцет — 3 ст.л;
- Вода — 50-100 мл;
- Олія.
Як приготувати рулетики з баклажанів з горіхами
- Нарізаємо баклажани на слайси товщиною, приблизно 6 мм. Присипаємо трошки сіллю з обох боків і залишаємо на 15-20 хвилин. Після, позбуваємось від зайвої вологи, за допомогою паперового рушничка.
- Деко встелюємо пергаментом, викладаємо баклажани та змащуємо олією з обох боків. Випікаємо в духовій шафі при 200°С 10-15 хвилин.
- Поки баклажани охолонуть, приготуємо начинку. Горішки, кінзу, петрушку, часник, спеції, винний оцет подрібнюємо блендером. Додаємо потроху водичку, до утворення бажаної консистенції.
- Змащуємо баклажани соусом і закручуємо рулетики.
А якщо ви плануєте відправитись на природу, дізнайтесь, як приготувати рулетики з баклажанів з м'ясною начинкою на грилі. З ними й шашлик вам буде не потрібен.