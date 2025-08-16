Рус

Фантастичні рулетики з баклажанів з горіховою начинкою: цю страву будете готувати знову й знов

Наталя Граковська
Читать на русском
Бадріджані - страва грузинської кухні
Бадріджані - страва грузинської кухні.

Дуже апетитно та неймовірно смачно

Якщо ви вже готували салат з баклажанів з помідорами та шукаєте, що ще можна приготувати з цих овочів, спробуйте бадріджані. Це страва грузинської кухні — рулетики з баклажанів з горіхами. Кожен рулетик виходить соковитим, пікантним і апетитним. А головне — готується страва зовсім просто, тож ви зможете порадувати нею і рідних за вечерею, і гостей.

Рецептом поділилась фудблогерка katlin_stay в Instagram.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 2-3 шт;
  • Горіхи — 150 г;
  • Кінза;
  • Петрушка;
  • Часник — 2-3 зубчики;
  • Хмелі-сунелі — 1 ч.л;
  • Паприка — 1 ч.л;
  • Перець чілі — 0,5-1 ч.л;
  • Сіль;
  • Винний оцет — 3 ст.л;
  • Вода — 50-100 мл;
  • Олія.

Як приготувати рулетики з баклажанів з горіхами

  1. Нарізаємо баклажани на слайси товщиною, приблизно 6 мм. Присипаємо трошки сіллю з обох боків і залишаємо на 15-20 хвилин. Після, позбуваємось від зайвої вологи, за допомогою паперового рушничка.
  2. Деко встелюємо пергаментом, викладаємо баклажани та змащуємо олією з обох боків. Випікаємо в духовій шафі при 200°С 10-15 хвилин.
  3. Поки баклажани охолонуть, приготуємо начинку. Горішки, кінзу, петрушку, часник, спеції, винний оцет подрібнюємо блендером. Додаємо потроху водичку, до утворення бажаної консистенції.
  4. Змащуємо баклажани соусом і закручуємо рулетики.

А якщо ви плануєте відправитись на природу, дізнайтесь, як приготувати рулетики з баклажанів з м'ясною начинкою на грилі. З ними й шашлик вам буде не потрібен.

#Горіхи #Рецепти #Закуска #Баклажани