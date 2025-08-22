Добавьте к баклажанам гриль этот маринад — и они получатся фантастически вкусными: простой рецепт

Попробуйте этот рецепт, и больше не захотите готовить иначе

Овощи гриль всегда получаются особенно вкусными – ароматные, сочные и с легкой дымной ноткой, которая делает любое блюдо особенным. Раньше мы делились с вами рецептом баклажанов гриль с мясной начинкой, а теперь предлагаем попробовать более легкий, но не менее интересный вариант.

В этом рецепте к приготовленным на гриле баклажанам предлагается добавить маринад с каперсами и клюквой. В результате у вас получится отличная закуска и гарнир к кускусу, булгуру или мясу.

Рецептом блюда поделилась в Imstagram irina_troyan_.

Ингредиенты:

Баклажан 1 большой

Каперсы 2 ст.л

Клюква 1 ст.л

Оливковое масло 150 мл

Винный уксус 2 ст.л

Чеснок 3 зубчика

Средиземноморские травы или свежий базилик

Соль 0,5 ч.л

Сахар 1 ст.л

Приготовление: