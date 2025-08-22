Добавьте к баклажанам гриль этот маринад — и они получатся фантастически вкусными: простой рецепт
Попробуйте этот рецепт, и больше не захотите готовить иначе
Овощи гриль всегда получаются особенно вкусными – ароматные, сочные и с легкой дымной ноткой, которая делает любое блюдо особенным. Раньше мы делились с вами рецептом баклажанов гриль с мясной начинкой, а теперь предлагаем попробовать более легкий, но не менее интересный вариант.
В этом рецепте к приготовленным на гриле баклажанам предлагается добавить маринад с каперсами и клюквой. В результате у вас получится отличная закуска и гарнир к кускусу, булгуру или мясу.
Рецептом блюда поделилась в Imstagram irina_troyan_.
Ингредиенты:
- Баклажан 1 большой
- Каперсы 2 ст.л
- Клюква 1 ст.л
- Оливковое масло 150 мл
- Винный уксус 2 ст.л
- Чеснок 3 зубчика
- Средиземноморские травы или свежий базилик
- Соль 0,5 ч.л
- Сахар 1 ст.л
Приготовление:
- Баклажаны нарезаем на кружочки.
- Разогретый гриль смазываем маслом и жарим баклажаны.
- Для маринада чеснок пропускаем через пресс, мелко нарезаем каперсы, добавляем соль, сахар, растительное масло, винный уксус, травы, клюкву и хорошо все перемешиваем.
- Выкладываем баклажаны в глубокую миску, добавляем маринад, накрываем фольгой или пленкой и отправляем в холодильник на 10 часов. Но при желании можно есть и сразу.