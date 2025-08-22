Укр

Добавьте к баклажанам гриль этот маринад — и они получатся фантастически вкусными: простой рецепт

Наталья Граковская
Обычные баклажаны, а вкус как в ресторане
Обычные баклажаны, а вкус как в ресторане

Попробуйте этот рецепт, и больше не захотите готовить иначе

Овощи гриль всегда получаются особенно вкусными – ароматные, сочные и с легкой дымной ноткой, которая делает любое блюдо особенным. Раньше мы делились с вами рецептом баклажанов гриль с мясной начинкой, а теперь предлагаем попробовать более легкий, но не менее интересный вариант.

В этом рецепте к приготовленным на гриле баклажанам предлагается добавить маринад с каперсами и клюквой. В результате у вас получится отличная закуска и гарнир к кускусу, булгуру или мясу.

Рецептом блюда поделилась в Imstagram irina_troyan_.

Ингредиенты:

  • Баклажан 1 большой
  • Каперсы 2 ст.л
  • Клюква 1 ст.л
  • Оливковое масло 150 мл
  • Винный уксус 2 ст.л
  • Чеснок 3 зубчика
  • Средиземноморские травы или свежий базилик
  • Соль 0,5 ч.л
  • Сахар 1 ст.л

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезаем на кружочки.
  2. Разогретый гриль смазываем маслом и жарим баклажаны.
  3. Для маринада чеснок пропускаем через пресс, мелко нарезаем каперсы, добавляем соль, сахар, растительное масло, винный уксус, травы, клюкву и хорошо все перемешиваем.
  4. Выкладываем баклажаны в глубокую миску, добавляем маринад, накрываем фольгой или пленкой и отправляем в холодильник на 10 часов. Но при желании можно есть и сразу.
