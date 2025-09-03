Перець з томатами у ніжному соусі: проста страва, що ідеально смакує і гарячою, і холодною
-
-
Ароматна та смачна страва
Ми ділилися з вами рецептом маринованого перцю на зиму, але поки сезон ще не закінчився, варто насолодитися смаком свіжих овочів сповна. Тому пропонуємо приготувати солодкий перець разом з помідорами у ніжному вершковому соусі. Рецепт дуже простий, а страва виходить дуже смачна.
Способом приготування на своїй сторінці в Instagram поділилась кулінарна блогерка alexandra_fleisa.
Інгредієнти:
- Перець червоний — 5 штук
- Цибуля — 1 штука
- Томати — 3 штуки
- Часник — 2 зубчики
- Вершки — 100 г
- Сметана — 100 г
- Олія
- Сіль
Як приготувати перець у вершковому соусі
- Нарізаємо довільно перець і цибулину.
- Тушкуємо їх у глибокій пательні майже до готовності.
- Додаємо помідори та часник.
- Тушкуємо під кришкою 10 хвилин.
- Вливаємо вершки та сметану, додаємо сіль і готуємо ще 10 хвилин.
- Запашна страва готова. Смакує як і гарячою, так і охолодженою.