Перець з томатами у ніжному соусі: проста страва, що ідеально смакує і гарячою, і холодною

Наталя Граковська
Цей рецепт стане одним з улюблених. Фото chefkoch.de

Ароматна та смачна страва

Ми ділилися з вами рецептом маринованого перцю на зиму, але поки сезон ще не закінчився, варто насолодитися смаком свіжих овочів сповна. Тому пропонуємо приготувати солодкий перець разом з помідорами у ніжному вершковому соусі. Рецепт дуже простий, а страва виходить дуже смачна.

Способом приготування на своїй сторінці в Instagram поділилась кулінарна блогерка alexandra_fleisa.

Інгредієнти:

  • Перець червоний — 5 штук
  • Цибуля — 1 штука
  • Томати — 3 штуки
  • Часник — 2 зубчики
  • Вершки — 100 г
  • Сметана — 100 г
  • Олія
  • Сіль

Як приготувати перець у вершковому соусі

  1. Нарізаємо довільно перець і цибулину.
  2. Тушкуємо їх у глибокій пательні майже до готовності.
  3. Додаємо помідори та часник.
  4. Тушкуємо під кришкою 10 хвилин.
  5. Вливаємо вершки та сметану, додаємо сіль і готуємо ще 10 хвилин.
  6. Запашна страва готова. Смакує як і гарячою, так і охолодженою.
