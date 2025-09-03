Перець з томатами у ніжному соусі: проста страва, що ідеально смакує і гарячою, і холодною

Ароматна та смачна страва

Ми ділилися з вами рецептом маринованого перцю на зиму, але поки сезон ще не закінчився, варто насолодитися смаком свіжих овочів сповна. Тому пропонуємо приготувати солодкий перець разом з помідорами у ніжному вершковому соусі. Рецепт дуже простий, а страва виходить дуже смачна.

Способом приготування на своїй сторінці в Instagram поділилась кулінарна блогерка alexandra_fleisa.

Інгредієнти:

Перець червоний — 5 штук

Цибуля — 1 штука

Томати — 3 штуки

Часник — 2 зубчики

Вершки — 100 г

Сметана — 100 г

Олія

Сіль

Як приготувати перець у вершковому соусі