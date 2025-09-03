Укр

Перец с томатами в нежном соусе: простое блюдо, которое идеально вкусно и горячим, и холодным

Наталья Граковская
Этот рецепт станет одним из любимых. Фото chefkoch.de

Ароматное и вкусное блюдо

Мы делились с вами рецептом маринованного перца на зиму, но пока сезон еще не закончился, стоит насладиться вкусом свежих овощей сполна. Потому предлагаем приготовить сладкий перец вместе с помидорами в нежном сливочном соусе. Рецепт очень простой, а блюдо получается очень вкусным.

Способом приготовления на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша alexandra_fleisa.

Ингредиенты:

  • Перец красный – 5 штук
  • Лук – 1 штука
  • Томаты — 3 штуки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки — 100 г
  • Сметана — 100 г
  • Масло
  • Соль

Как приготовить перец в сливочном соусе

  1. Нарезаем произвольно перец и луковицу.
  2. Тушим их в глубокой сковороде почти до готовности.
  3. Добавляем помидоры и чеснок.
  4. Тушим под крышкой 10 минут.
  5. Вливаем сливки и сметану, добавляем соль и готовим еще 10 минут.
  6. Ароматное блюдо готово. Вкусно как и горячим, так и охлажденным.
