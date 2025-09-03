Перец с томатами в нежном соусе: простое блюдо, которое идеально вкусно и горячим, и холодным

Ароматное и вкусное блюдо

Мы делились с вами рецептом маринованного перца на зиму, но пока сезон еще не закончился, стоит насладиться вкусом свежих овощей сполна. Потому предлагаем приготовить сладкий перец вместе с помидорами в нежном сливочном соусе. Рецепт очень простой, а блюдо получается очень вкусным.

Способом приготовления на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша alexandra_fleisa.

Ингредиенты:

Перец красный – 5 штук

Лук – 1 штука

Томаты — 3 штуки

Чеснок — 2 зубчика

Сливки — 100 г

Сметана — 100 г

Масло

Соль

Как приготовить перец в сливочном соусе