Перец с томатами в нежном соусе: простое блюдо, которое идеально вкусно и горячим, и холодным
Ароматное и вкусное блюдо
Мы делились с вами рецептом маринованного перца на зиму, но пока сезон еще не закончился, стоит насладиться вкусом свежих овощей сполна. Потому предлагаем приготовить сладкий перец вместе с помидорами в нежном сливочном соусе. Рецепт очень простой, а блюдо получается очень вкусным.
Способом приготовления на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша alexandra_fleisa.
Ингредиенты:
- Перец красный – 5 штук
- Лук – 1 штука
- Томаты — 3 штуки
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки — 100 г
- Сметана — 100 г
- Масло
- Соль
Как приготовить перец в сливочном соусе
- Нарезаем произвольно перец и луковицу.
- Тушим их в глубокой сковороде почти до готовности.
- Добавляем помидоры и чеснок.
- Тушим под крышкой 10 минут.
- Вливаем сливки и сметану, добавляем соль и готовим еще 10 минут.
- Ароматное блюдо готово. Вкусно как и горячим, так и охлажденным.