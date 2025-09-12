Яблучне повидло, як мармелад: рецепт ідеальної начинки для пиріжків

Розповідаємо, як приготувати повидло, яке можна різати ножем

Один з найкращих способів зберегти врожай яблук — зварити з них повидло. За цим рецептом яблучне повидло виходить густим, немов мармелад, і його навіть можна різати ножем. Воно добре смакує з чаєм замість цукерок, а ще ним зручно начиняти пиріжки чи печиво.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, як правильно готувати густе яблучне повидло.

Інгредієнти:

2,5 кг очищених яблук

1,8 кг цукру

50 мл води

Приготування:

Яблука очищаємо від шкірки, вирізаємо серединку з кісточками, та нарізаємо шматочками. Перекладаємо яблука в каструлю з товстим дном. Додаємо воду та засипаємо цукром. Накриваємо кришкою і тушкуємо на невеликому вогні 30–40 хвилин, доки яблука стануть м’якими. Збиваємо масу блендером до однорідного пюре. Ставимо знову на вогонь і уварюємо на слабкому вогні 2–3 години, періодично помішуючи. Повидло має стати густим і тягучим. Гаряче повидло розкладаємо по стерильних банках, закочуємо кришками. Перевертаємо догори дном і залишаємо остигати під ковдрою чи рушником.

А якщо ви хочете поласувати десертом з яблук вже зараз, спробуйте нафарширувати їх і запекти. Готується ця страва дуже просто, а виходить дуже смачною.