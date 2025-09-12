Яблочное повидло, как мармелад: рецепт идеальной начинки для пирожков

Рассказываем, как приготовить повидло, которое можно резать ножом

Один из лучших способов сохранить урожай яблок – сварить из них повидло. По этому рецепту яблочное повидло получается густым, как мармелад, и его даже можно резать ножом. Его вкусно есть с чаем вместо конфет, а еще им удобно начинять пирожки или печенье.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич. На своей странице в Instagram она рассказала, как правильно готовить густое яблочное повидло.

Ингредиенты:

2,5 кг очищенных яблок

1,8 кг сахара

50 мл воды

Приготовление:

Яблоки очищаем от кожуры, вырезаем сердцевину с косточками, и нарезаем кусочками. Перекладываем яблоки в кастрюлю с толстым дном. Добавляем воду и засыпаем сахаром. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 30–40 минут, пока яблоки не станут мягкими. Взбиваем массу блендером до однородного пюре. Ставим снова на огонь и увариваем на слабом огне 2–3 часа, периодически помешивая. Повидло должно стать густым и тягучим. Горячее повидло раскладываем по стерильным банкам, закатываем крышками. Переворачиваем вверх дном и оставляем остывать под одеялом или полотенцем.

А если вы хотите полакомиться десертом из яблок уже сейчас, попробуйте нафаршировать их и запечь. Готовится это блюдо очень просто, а выходит очень вкусным.