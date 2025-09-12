Яблочное повидло, как мармелад: рецепт идеальной начинки для пирожков
Рассказываем, как приготовить повидло, которое можно резать ножом
Один из лучших способов сохранить урожай яблок – сварить из них повидло. По этому рецепту яблочное повидло получается густым, как мармелад, и его даже можно резать ножом. Его вкусно есть с чаем вместо конфет, а еще им удобно начинять пирожки или печенье.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич. На своей странице в Instagram она рассказала, как правильно готовить густое яблочное повидло.
Ингредиенты:
- 2,5 кг очищенных яблок
- 1,8 кг сахара
- 50 мл воды
Приготовление:
- Яблоки очищаем от кожуры, вырезаем сердцевину с косточками, и нарезаем кусочками.
- Перекладываем яблоки в кастрюлю с толстым дном. Добавляем воду и засыпаем сахаром. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 30–40 минут, пока яблоки не станут мягкими.
- Взбиваем массу блендером до однородного пюре.
- Ставим снова на огонь и увариваем на слабом огне 2–3 часа, периодически помешивая. Повидло должно стать густым и тягучим.
- Горячее повидло раскладываем по стерильным банкам, закатываем крышками. Переворачиваем вверх дном и оставляем остывать под одеялом или полотенцем.
А если вы хотите полакомиться десертом из яблок уже сейчас, попробуйте нафаршировать их и запечь. Готовится это блюдо очень просто, а выходит очень вкусным.