Рус

Помідори з морквяним бадиллям на зиму: рецепт вдалої консервації

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мариновані помідори з морквяним бадиллям мають насичений смак
Мариновані помідори з морквяним бадиллям мають насичений смак. Фото Скріншот YouTube

Дізнайтесь, як використати морквяне бадилля для смачних помідорів на зиму

Існує безліч способів законсервувати помідори на зиму. Їх можна замаринувати із зеленню, спеціями і навіть з бархатцями. Ще один спосіб — приготувати помідори з морквяним бадиллям. Воно надає консервації особливого, трохи пряного смаку.

Любителям чогось незвичайного та нового мають сподобатися такі помідори. Рецептом ділимося разом з YouTube-каналом "Смачна кухня".

Інгредієнти:

  • Помідори 3-4 кг;
  • Вода 2,5 л;
  • Цукор 10 ст.л;
  • Оцет 150 мл;
  • Сіль 2,5 ст.л;
  • Часник зубчики 3-5 шт;
  • Морквяне бадилля.

Як приготувати помідори з морквяним бадиллям на зиму

  1. Помийте та простерилізуйте банки.
  2. На дно кожної банки покладіть кілька гілочок бадилля та кілька зубчиків часнику.
  3. Щільно заповніть банки помідорами.
  4. Приготуйте маринад: змішайте воду, цукор, сіль та оцет у каструлі. Доведіть суміш до кипіння і прокип'ятіть протягом однієї хвилини.
  5. Залийте помідори гарячим маринадом.
  6. Накрийте банки кришками і поставте їх стерилізуватися протягом 10 хвилин.
  7. Після стерилізації дістаньте банки з каструлі та щільно закрутіть кришками. Накрийте банки ковдрою чи рушником і залиште до повного остигання.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Консервація