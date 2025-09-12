Помідори з морквяним бадиллям на зиму: рецепт вдалої консервації

Дізнайтесь, як використати морквяне бадилля для смачних помідорів на зиму

Існує безліч способів законсервувати помідори на зиму. Їх можна замаринувати із зеленню, спеціями і навіть з бархатцями. Ще один спосіб — приготувати помідори з морквяним бадиллям. Воно надає консервації особливого, трохи пряного смаку.

Любителям чогось незвичайного та нового мають сподобатися такі помідори. Рецептом ділимося разом з YouTube-каналом "Смачна кухня".

Інгредієнти:

Помідори 3-4 кг;

Вода 2,5 л;

Цукор 10 ст.л;

Оцет 150 мл;

Сіль 2,5 ст.л;

Часник зубчики 3-5 шт;

Морквяне бадилля.

Як приготувати помідори з морквяним бадиллям на зиму