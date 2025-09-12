Помідори з морквяним бадиллям на зиму: рецепт вдалої консервації
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дізнайтесь, як використати морквяне бадилля для смачних помідорів на зиму
Існує безліч способів законсервувати помідори на зиму. Їх можна замаринувати із зеленню, спеціями і навіть з бархатцями. Ще один спосіб — приготувати помідори з морквяним бадиллям. Воно надає консервації особливого, трохи пряного смаку.
Любителям чогось незвичайного та нового мають сподобатися такі помідори. Рецептом ділимося разом з YouTube-каналом "Смачна кухня".
Інгредієнти:
- Помідори 3-4 кг;
- Вода 2,5 л;
- Цукор 10 ст.л;
- Оцет 150 мл;
- Сіль 2,5 ст.л;
- Часник зубчики 3-5 шт;
- Морквяне бадилля.
Як приготувати помідори з морквяним бадиллям на зиму
- Помийте та простерилізуйте банки.
- На дно кожної банки покладіть кілька гілочок бадилля та кілька зубчиків часнику.
- Щільно заповніть банки помідорами.
- Приготуйте маринад: змішайте воду, цукор, сіль та оцет у каструлі. Доведіть суміш до кипіння і прокип'ятіть протягом однієї хвилини.
- Залийте помідори гарячим маринадом.
- Накрийте банки кришками і поставте їх стерилізуватися протягом 10 хвилин.
- Після стерилізації дістаньте банки з каструлі та щільно закрутіть кришками. Накрийте банки ковдрою чи рушником і залиште до повного остигання.