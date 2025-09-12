Помидоры с морковным ботвой на зиму: рецепт удачной консервации

Узнайте, как использовать морковную ботву для вкусных помидоров на зиму

Существует множество способов законсервировать помидоры на зиму. Их можно замариновать с зеленью, специями и даже с бархатцами. Еще один способ — приготовить помидоры с морковной ботвой. Она придает консервации особый, немного пряный вкус.

Любителям чего-нибудь необычного и нового должны понравиться такие помидоры. Рецептом делимся вместе с YouTube-каналом "Вкусная кухня".

Ингредиенты:

Помидоры 3-4 кг;

Вода 2,5л;

Сахар 10 ст.л;

Уксус 150 мл;

Соль 2,5 ст.л;

Чеснок зубчики 3-5 шт;

Морковная ботва.

Как приготовить помидоры с морковной ботвой на зиму