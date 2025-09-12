Укр

Помидоры с морковным ботвой на зиму: рецепт удачной консервации

Наталья Граковская
Читати українською
Маринованные помидоры с морковной ботвой имеют насыщенный вкус
Маринованные помидоры с морковной ботвой имеют насыщенный вкус

Узнайте, как использовать морковную ботву для вкусных помидоров на зиму

Существует множество способов законсервировать помидоры на зиму. Их можно замариновать с зеленью, специями и даже с бархатцами. Еще один способ — приготовить помидоры с морковной ботвой. Она придает консервации особый, немного пряный вкус.

Любителям чего-нибудь необычного и нового должны понравиться такие помидоры. Рецептом делимся вместе с YouTube-каналом "Вкусная кухня".

Ингредиенты:

  • Помидоры 3-4 кг;
  • Вода 2,5л;
  • Сахар 10 ст.л;
  • Уксус 150 мл;
  • Соль 2,5 ст.л;
  • Чеснок зубчики 3-5 шт;
  • Морковная ботва.

Как приготовить помидоры с морковной ботвой на зиму

  1. Промойте и простерилизуйте банки.
  2. На дно каждой банки положите несколько веточек ботвы и несколько зубчиков чеснока.
  3. Плотно заполните банки помидорами.
  4. Приготовьте маринад: смешайте воду, сахар, соль и уксус в кастрюле. Доведите смесь до кипения и кипятите в течение одной минуты.
  5. Залейте помидоры горячим маринадом.
  6. Накройте банки крышками и поставьте их стерилизоваться в течение 10 минут.
  7. После стерилизации достаньте банки из кастрюли и плотно закрутите крышками. Накройте банки одеялом или полотенцем и оставьте до полного остывания.
