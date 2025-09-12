Помидоры с морковным ботвой на зиму: рецепт удачной консервации
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Узнайте, как использовать морковную ботву для вкусных помидоров на зиму
Существует множество способов законсервировать помидоры на зиму. Их можно замариновать с зеленью, специями и даже с бархатцами. Еще один способ — приготовить помидоры с морковной ботвой. Она придает консервации особый, немного пряный вкус.
Любителям чего-нибудь необычного и нового должны понравиться такие помидоры. Рецептом делимся вместе с YouTube-каналом "Вкусная кухня".
Ингредиенты:
- Помидоры 3-4 кг;
- Вода 2,5л;
- Сахар 10 ст.л;
- Уксус 150 мл;
- Соль 2,5 ст.л;
- Чеснок зубчики 3-5 шт;
- Морковная ботва.
Как приготовить помидоры с морковной ботвой на зиму
- Промойте и простерилизуйте банки.
- На дно каждой банки положите несколько веточек ботвы и несколько зубчиков чеснока.
- Плотно заполните банки помидорами.
- Приготовьте маринад: смешайте воду, сахар, соль и уксус в кастрюле. Доведите смесь до кипения и кипятите в течение одной минуты.
- Залейте помидоры горячим маринадом.
- Накройте банки крышками и поставьте их стерилизоваться в течение 10 минут.
- После стерилизации достаньте банки из кастрюли и плотно закрутите крышками. Накройте банки одеялом или полотенцем и оставьте до полного остывания.