Неочікуваний інгредієнт у класичному маринаді: чорнобривці зроблять помідори особливими (відео)

Марія Швець
Дуже смачні та ароматні
Дуже смачні та ароматні. Фото instagram.com

Чудова закуска на будь-який випадок!

Помідор — один із найпопулярніших овочів на нашому столі, який використовують у свіжому вигляді, для салатів, соусів і різноманітних закусок. Особливо улюбленим варіантом приготування є помідори по-корейськи — гострі, ароматні та пікантні, вони чудово доповнюють будь-який обід або вечерю.

Зараз сезон помідорів у самому розпалі, і господині шукають нові способи їх переробки. Але сьогодні ми пропонуємо більш незвичайний варіант: мариновані помідори з чорнобривцями та ароматними травами, які додають закусці яскравий смак і незвичний аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати мариновані помідори з чорнобривцями

Інгредієнти:

  • помідори — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • гіркий перець — 1 шт.;
  • листя смородини — кілька листочків;
  • кріп або фенхель — 2–3 гілочки;
  • петрушка — 2–3 гілочки;
  • базилік — 2–3 гілочки;
  • чорнобривці — кілька квіток;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • суміш перців горошком — за смаком;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • вода гаряча — 1 л;

Спосіб приготування:

  1. Вимити всі овочі та підготувати зелень і спеції.
  2. Змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести маринад до кипіння і прокип’ятити 10–15 хвилин.
  3. Викласти у банку помідори, цибулю, солодкий і гіркий перець, листя та зелень, чорнобривці, лавровий лист, гвоздику і суміш перців.
  4. Залити овочі гарячим маринадом так, щоб він повністю покрив усі інгредієнти.
  5. Щільно закрити банку кришкою і добре загорнути або укутати.
  6. Залишити при кімнатній температурі на 24 години, після чого зберігати в холодильнику і подавати до страв.
Теги:
#Помідори #Чорнобривці #Готуємо вдома