Неочікуваний інгредієнт у класичному маринаді: чорнобривці зроблять помідори особливими (відео)

Чудова закуска на будь-який випадок!

Помідор — один із найпопулярніших овочів на нашому столі, який використовують у свіжому вигляді, для салатів, соусів і різноманітних закусок. Особливо улюбленим варіантом приготування є помідори по-корейськи — гострі, ароматні та пікантні, вони чудово доповнюють будь-який обід або вечерю.

Зараз сезон помідорів у самому розпалі, і господині шукають нові способи їх переробки. Але сьогодні ми пропонуємо більш незвичайний варіант: мариновані помідори з чорнобривцями та ароматними травами, які додають закусці яскравий смак і незвичний аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати мариновані помідори з чорнобривцями

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

гіркий перець — 1 шт.;

листя смородини — кілька листочків;

кріп або фенхель — 2–3 гілочки;

петрушка — 2–3 гілочки;

базилік — 2–3 гілочки;

чорнобривці — кілька квіток;

лавровий лист — 1–2 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

суміш перців горошком — за смаком;

сіль — 30 г;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

вода гаряча — 1 л;

Спосіб приготування: