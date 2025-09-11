Неочікуваний інгредієнт у класичному маринаді: чорнобривці зроблять помідори особливими (відео)
Чудова закуска на будь-який випадок!
Помідор — один із найпопулярніших овочів на нашому столі, який використовують у свіжому вигляді, для салатів, соусів і різноманітних закусок. Особливо улюбленим варіантом приготування є помідори по-корейськи — гострі, ароматні та пікантні, вони чудово доповнюють будь-який обід або вечерю.
Зараз сезон помідорів у самому розпалі, і господині шукають нові способи їх переробки. Але сьогодні ми пропонуємо більш незвичайний варіант: мариновані помідори з чорнобривцями та ароматними травами, які додають закусці яскравий смак і незвичний аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати мариновані помідори з чорнобривцями
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- гіркий перець — 1 шт.;
- листя смородини — кілька листочків;
- кріп або фенхель — 2–3 гілочки;
- петрушка — 2–3 гілочки;
- базилік — 2–3 гілочки;
- чорнобривці — кілька квіток;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- суміш перців горошком — за смаком;
- сіль — 30 г;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода гаряча — 1 л;
Спосіб приготування:
- Вимити всі овочі та підготувати зелень і спеції.
- Змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести маринад до кипіння і прокип’ятити 10–15 хвилин.
- Викласти у банку помідори, цибулю, солодкий і гіркий перець, листя та зелень, чорнобривці, лавровий лист, гвоздику і суміш перців.
- Залити овочі гарячим маринадом так, щоб він повністю покрив усі інгредієнти.
- Щільно закрити банку кришкою і добре загорнути або укутати.
- Залишити при кімнатній температурі на 24 години, після чого зберігати в холодильнику і подавати до страв.