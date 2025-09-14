Такі цукати з яблук захочеться їсти щодня: секрети ідеальної текстури
-
-
Їх можна подавати самостійно або використовуватиме прикраси десертів
Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів і соків до пирогів, вареників і десертів у тісті.
Особливо смачними виходять яблука в тісті, які ніжно поєднують солодкість фруктів із м’якістю та ароматом випічки. А ще з яблук можна приготувати домашні цукати — прозорі, ароматні та ідеальні для солодкого перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати цукати з яблук
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг;
- вода – 500 мл;
- цукор – 500 г;
- сік лимона – 1 шт.;
- цедра лимона – 1 шт.;
- за бажанням: кориця, аніс, кардамон – до смаку.
Спосіб приготування:
- Очистити яблука від шкірки та насіння, нарізати кубиками приблизно 4×4 см.
- Додати до яблук цедру й сік лимона, засипати цукром і залити водою.
- Довести суміш до кипіння, зменшити вогонь і варити 20 хвилин, поки яблука не стануть напівпрозорими.
- Залишити яблука в сиропі до повного охолодження.
- Викласти яблука на решітку й сушити в духовці при 80 °C протягом 4–5 годин або в дегідраторі.
- Остудити цукати та зберігати в герметичній ємності.