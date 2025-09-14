Рус

Такі цукати з яблук захочеться їсти щодня: секрети ідеальної текстури

Марія Швець
Їх можна подавати самостійно або використовуватиме прикраси десертів

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів і соків до пирогів, вареників і десертів у тісті.

Особливо смачними виходять яблука в тісті, які ніжно поєднують солодкість фруктів із м’якістю та ароматом випічки. А ще з яблук можна приготувати домашні цукати — прозорі, ароматні та ідеальні для солодкого перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати цукати з яблук

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг;
  • вода – 500 мл;
  • цукор – 500 г;
  • сік лимона – 1 шт.;
  • цедра лимона – 1 шт.;
  • за бажанням: кориця, аніс, кардамон – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від шкірки та насіння, нарізати кубиками приблизно 4×4 см.
  2. Додати до яблук цедру й сік лимона, засипати цукром і залити водою.
  3. Довести суміш до кипіння, зменшити вогонь і варити 20 хвилин, поки яблука не стануть напівпрозорими.
  4. Залишити яблука в сиропі до повного охолодження.
  5. Викласти яблука на решітку й сушити в духовці при 80 °C протягом 4–5 годин або в дегідраторі.
  6. Остудити цукати та зберігати в герметичній ємності.
