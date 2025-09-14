Такі цукати з яблук захочеться їсти щодня: секрети ідеальної текстури

Їх можна подавати самостійно або використовуватиме прикраси десертів

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів і соків до пирогів, вареників і десертів у тісті.

Особливо смачними виходять яблука в тісті, які ніжно поєднують солодкість фруктів із м’якістю та ароматом випічки. А ще з яблук можна приготувати домашні цукати — прозорі, ароматні та ідеальні для солодкого перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати цукати з яблук

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

вода – 500 мл;

цукор – 500 г;

сік лимона – 1 шт.;

цедра лимона – 1 шт.;

за бажанням: кориця, аніс, кардамон – до смаку.

Спосіб приготування: