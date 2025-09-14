Такие цукаты из яблок захочется есть каждый день: секреты идеальной текстуры
-
-
Читати українською
Их можно подавать самостоятельно или использовать как украшения для десертов
Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов и начинок до пирогов, вареников и десертов в тесте.
Особенно вкусны яблоки в тесте, которые нежно сочетают сладость фруктов с мягкостью и ароматом выпечки. А еще из яблок можно приготовить домашние цукаты – прозрачные, ароматные и идеальные для сладкого перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить цукаты из яблок
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг;
- вода – 500 мл;
- сахар – 500 г;
- сок лимона – 1 шт.;
- цедра лимона – 1 шт.;
- по желанию: корица, анис, кардамон – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от кожуры и семян, порезать кубиками примерно 4×4 см.
- Добавить в яблоки цедру и сок лимона, засыпать сахаром и залить водой.
- Довести смесь до кипения, убавить огонь и варить 20 минут, пока яблоки не станут полупрозрачными.
- Оставить яблоки в сиропе до полного охлаждения.
- Выложить яблоки на решетку и сушить в духовке при 80 С в течение 4-5 часов или в дегидраторе.
- Остудить цукаты и хранить в герметичной емкости.