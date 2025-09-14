Такие цукаты из яблок захочется есть каждый день: секреты идеальной текстуры

Их можно подавать самостоятельно или использовать как украшения для десертов

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов и начинок до пирогов, вареников и десертов в тесте.

Особенно вкусны яблоки в тесте, которые нежно сочетают сладость фруктов с мягкостью и ароматом выпечки. А еще из яблок можно приготовить домашние цукаты – прозрачные, ароматные и идеальные для сладкого перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить цукаты из яблок

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

вода – 500 мл;

сахар – 500 г;

сок лимона – 1 шт.;

цедра лимона – 1 шт.;

по желанию: корица, анис, кардамон – по вкусу.

Способ приготовления: