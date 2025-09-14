Укр

Такие цукаты из яблок захочется есть каждый день: секреты идеальной текстуры

Мария Швец
Янтарное, красивое и очень вкусное лакомство к чаю
Их можно подавать самостоятельно или использовать как украшения для десертов

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов и начинок до пирогов, вареников и десертов в тесте.

Особенно вкусны яблоки в тесте, которые нежно сочетают сладость фруктов с мягкостью и ароматом выпечки. А еще из яблок можно приготовить домашние цукаты – прозрачные, ароматные и идеальные для сладкого перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить цукаты из яблок

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг;
  • вода – 500 мл;
  • сахар – 500 г;
  • сок лимона – 1 шт.;
  • цедра лимона – 1 шт.;
  • по желанию: корица, анис, кардамон – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожуры и семян, порезать кубиками примерно 4×4 см.
  2. Добавить в яблоки цедру и сок лимона, засыпать сахаром и залить водой.
  3. Довести смесь до кипения, убавить огонь и варить 20 минут, пока яблоки не станут полупрозрачными.
  4. Оставить яблоки в сиропе до полного охлаждения.
  5. Выложить яблоки на решетку и сушить в духовке при 80 С в течение 4-5 часов или в дегидраторе.
  6. Остудить цукаты и хранить в герметичной емкости.
