Томатний соус до будь-якої страви: замінить і кетчуп, і томатну пасту
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготуйте томатний соус, щоб не купувати кетчуп
На зиму можна готувати не тільки квашені помідори чи томатний сік, а й смачний соус. Він знадобиться для приготування найрізноманітніших страв — від борщу до пасти. Такий соус стане чудовою альтернативою магазинним кетчупам, бо він повністю натуральний і дуже смачний.
Готується томатний соус дуже просто. А його рецептом поділилась TikTok-блогерка "Буде смачно разом".
Інгредієнти
- Помідори 2 кг
- Цибуля 2 шт.
- Болгарський перець 2 шт.
- Гострий перець 1 шт.
- Часник 4 зубчики
- Цукор 100 г
- Сіль 30 г
- Італійські трави (суміш) 2 ст. л
- Солодка паприка 1 ст. л
- Олія 100 мл
- Яблучний оцет 40 мл
Приготування
- На помідорах зробіть надрізи хрест-навхрест, обдайте їх окропом, а потім зніміть шкірку. Перець і цибулю очистіть та наріжте великими шматками.
- Усі овочі складіть у каструлю і перебийте блендером або пропустіть через м’ясорубку.
- Варіть соус на середньому вогні приблизно годину, щоб рідина випарувалася. За бажанням процідіть масу через сито для ніжнішої текстури.
- До томатної маси всипте сіль, цукор, паприку, подрібнений часник та італійські трави. Влийте олію та яблучний оцет. Варіть ще 30 хвилин, помішуйте.
- Готовий соус розлийте в стерилізовані банки, закрийте кришками та укутайте до повного охолодження.