Томатний соус до будь-якої страви: замінить і кетчуп, і томатну пасту

Наталя Граковська
Томатний соус на зиму
Приготуйте томатний соус, щоб не купувати кетчуп

На зиму можна готувати не тільки квашені помідори чи томатний сік, а й смачний соус. Він знадобиться для приготування найрізноманітніших страв — від борщу до пасти. Такий соус стане чудовою альтернативою магазинним кетчупам, бо він повністю натуральний і дуже смачний.

Готується томатний соус дуже просто. А його рецептом поділилась TikTok-блогерка "Буде смачно разом".

Інгредієнти

  • Помідори 2 кг
  • Цибуля 2 шт.
  • Болгарський перець 2 шт.
  • Гострий перець 1 шт.
  • Часник 4 зубчики
  • Цукор 100 г
  • Сіль 30 г
  • Італійські трави (суміш) 2 ст. л
  • Солодка паприка 1 ст. л
  • Олія 100 мл
  • Яблучний оцет 40 мл

Приготування

  1. На помідорах зробіть надрізи хрест-навхрест, обдайте їх окропом, а потім зніміть шкірку. Перець і цибулю очистіть та наріжте великими шматками.
  2. Усі овочі складіть у каструлю і перебийте блендером або пропустіть через м’ясорубку.
  3. Варіть соус на середньому вогні приблизно годину, щоб рідина випарувалася. За бажанням процідіть масу через сито для ніжнішої текстури.
  4. До томатної маси всипте сіль, цукор, паприку, подрібнений часник та італійські трави. Влийте олію та яблучний оцет. Варіть ще 30 хвилин, помішуйте.
  5. Готовий соус розлийте в стерилізовані банки, закрийте кришками та укутайте до повного охолодження.
