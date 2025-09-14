Томатний соус до будь-якої страви: замінить і кетчуп, і томатну пасту

Приготуйте томатний соус, щоб не купувати кетчуп

На зиму можна готувати не тільки квашені помідори чи томатний сік, а й смачний соус. Він знадобиться для приготування найрізноманітніших страв — від борщу до пасти. Такий соус стане чудовою альтернативою магазинним кетчупам, бо він повністю натуральний і дуже смачний.

Готується томатний соус дуже просто. А його рецептом поділилась TikTok-блогерка "Буде смачно разом".

Інгредієнти

Помідори 2 кг

Цибуля 2 шт.

Болгарський перець 2 шт.

Гострий перець 1 шт.

Часник 4 зубчики

Цукор 100 г

Сіль 30 г

Італійські трави (суміш) 2 ст. л

Солодка паприка 1 ст. л

Олія 100 мл

Яблучний оцет 40 мл

Приготування