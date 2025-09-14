Томатный соус к любому блюду: заменит и кетчуп, и томатную пасту
Приготовьте томатный соус, чтобы не покупать кетчуп
На зиму можно готовить не только квашеные помидоры или томатный сок, но и вкусный соус. Он пригодится для приготовления самых разных блюд – от борща до пасты. Такой соус станет прекрасной альтернативой магазинным кетчупам, потому что он полностью натуральный и вкусный.
Готовится томатный соус очень просто. А его рецептом поделилась TikTok-блогерша "Буде смачно разом".
Ингредиенты
- Помидоры 2 кг
- Лук 2 шт.
- Болгарский перец 2 шт.
- Острый перец 1шт.
- Чеснок 4 зубчика
- Сахар 100 г
- Соль 30 г
- Итальянские травы (смесь) 2 ст. л
- Сладкая паприка 1 ст. л
- Растительное масло 100 мл
- Яблочный уксус 40 мл
Приготовление
- На помидорах сделайте надрезы крест-накрест, обдайте их кипятком, а затем снимите кожицу. Перец и лук очистите и нарежьте большими кусками.
- Все овощи сложите в кастрюлю и перебейте блендером или пропустите через мясорубку.
- Варите соус на среднем огне примерно час, чтобы жидкость испарилась. По желанию процедите массу через сито для более нежной текстуры.
- К томатной массе всыпьте соль, сахар, паприку, измельченный чеснок и итальянские травы. Влейте масло и яблочный уксус. Варите еще 30 минут, помешивайте.
- Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и укутайте до полного остывания.