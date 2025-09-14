Томатный соус к любому блюду: заменит и кетчуп, и томатную пасту

Приготовьте томатный соус, чтобы не покупать кетчуп

На зиму можно готовить не только квашеные помидоры или томатный сок, но и вкусный соус. Он пригодится для приготовления самых разных блюд – от борща до пасты. Такой соус станет прекрасной альтернативой магазинным кетчупам, потому что он полностью натуральный и вкусный.

Готовится томатный соус очень просто. А его рецептом поделилась TikTok-блогерша "Буде смачно разом".

Ингредиенты

Помидоры 2 кг

Лук 2 шт.

Болгарский перец 2 шт.

Острый перец 1шт.

Чеснок 4 зубчика

Сахар 100 г

Соль 30 г

Итальянские травы (смесь) 2 ст. л

Сладкая паприка 1 ст. л

Растительное масло 100 мл

Яблочный уксус 40 мл

Приготовление