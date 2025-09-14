Укр

Томатный соус к любому блюду: заменит и кетчуп, и томатную пасту

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Томатный соус на зиму
Томатный соус на зиму. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Приготовьте томатный соус, чтобы не покупать кетчуп

На зиму можно готовить не только квашеные помидоры или томатный сок, но и вкусный соус. Он пригодится для приготовления самых разных блюд – от борща до пасты. Такой соус станет прекрасной альтернативой магазинным кетчупам, потому что он полностью натуральный и вкусный.

Готовится томатный соус очень просто. А его рецептом поделилась TikTok-блогерша "Буде смачно разом".

Ингредиенты

  • Помидоры 2 кг
  • Лук 2 шт.
  • Болгарский перец 2 шт.
  • Острый перец 1шт.
  • Чеснок 4 зубчика
  • Сахар 100 г
  • Соль 30 г
  • Итальянские травы (смесь) 2 ст. л
  • Сладкая паприка 1 ст. л
  • Растительное масло 100 мл
  • Яблочный уксус 40 мл

Приготовление

  1. На помидорах сделайте надрезы крест-накрест, обдайте их кипятком, а затем снимите кожицу. Перец и лук очистите и нарежьте большими кусками.
  2. Все овощи сложите в кастрюлю и перебейте блендером или пропустите через мясорубку.
  3. Варите соус на среднем огне примерно час, чтобы жидкость испарилась. По желанию процедите массу через сито для более нежной текстуры.
  4. К томатной массе всыпьте соль, сахар, паприку, измельченный чеснок и итальянские травы. Влейте масло и яблочный уксус. Варите еще 30 минут, помешивайте.
  5. Готовый соус разлейте в стерилизованные банки, закройте крышками и укутайте до полного остывания.
