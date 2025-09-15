Шарлотка з яблуками, яку захочеться готувати знову: як зробити її легкою та повітряною (відео)

Смак дитинства та аромат домашнього затишку

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, десерти у тісті, а також яблука на грилі, які виходять неймовірно ароматними та ніжними.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичну яблучну шарлотку — пишний, повітряний бісквіт із соковитими яблуками, який підкорює смак та ароматом. Цей рецепт простий, не потребує масла чи розпушувача, і стане справжньою окрасою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanita_litvinova".

Як приготувати яблучну "Шарлотку"

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

цукор – 200 г;

борошно – 140 г;

яблука – 600 г;

мигдалеві пластівці – 30 г;

кориця – 1 ч. л.;

крохмаль – 1 ст. л.;

ванільний цукор або екстракт – за бажанням;

Спосіб приготування: