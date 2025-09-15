Рус

Шарлотка з яблуками, яку захочеться готувати знову: як зробити її легкою та повітряною (відео)

Марія Швець
Повітряний десерт
Повітряний десерт. Фото instagram.com

Смак дитинства та аромат домашнього затишку

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, десерти у тісті, а також яблука на грилі, які виходять неймовірно ароматними та ніжними.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичну яблучну шарлотку — пишний, повітряний бісквіт із соковитими яблуками, який підкорює смак та ароматом. Цей рецепт простий, не потребує масла чи розпушувача, і стане справжньою окрасою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanita_litvinova".

Як приготувати яблучну "Шарлотку"

Інгредієнти:

  • яйця – 6 шт.;
  • цукор – 200 г;
  • борошно – 140 г;
  • яблука – 600 г;
  • мигдалеві пластівці – 30 г;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • ванільний цукор або екстракт – за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Розділити яйця на жовтки та білки та збити в пишну піну, додавши цукор частинами.
  2. Нарізати яблука на чотири частини та видалити серцевину.
  3. Викласти яблука на дно роз’ємної форми, присипати крохмалем та корицею за бажанням.
  4. З’єднати збиті яйця з цукром з просіяним борошном обережно, додати ваніль.
  5. Залити яблука тістом та присипати мигдалевими пластівцями, запікати в духовці при 180°С протягом 60 хвилин.
  6. Дати шарлотці повністю охолонути та нарізати перед подачею.
