Шарлотка з яблуками, яку захочеться готувати знову: як зробити її легкою та повітряною (відео)
Смак дитинства та аромат домашнього затишку
Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, десерти у тісті, а також яблука на грилі, які виходять неймовірно ароматними та ніжними.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичну яблучну шарлотку — пишний, повітряний бісквіт із соковитими яблуками, який підкорює смак та ароматом. Цей рецепт простий, не потребує масла чи розпушувача, і стане справжньою окрасою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanita_litvinova".
Як приготувати яблучну "Шарлотку"
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт.;
- цукор – 200 г;
- борошно – 140 г;
- яблука – 600 г;
- мигдалеві пластівці – 30 г;
- кориця – 1 ч. л.;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- ванільний цукор або екстракт – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Розділити яйця на жовтки та білки та збити в пишну піну, додавши цукор частинами.
- Нарізати яблука на чотири частини та видалити серцевину.
- Викласти яблука на дно роз’ємної форми, присипати крохмалем та корицею за бажанням.
- З’єднати збиті яйця з цукром з просіяним борошном обережно, додати ваніль.
- Залити яблука тістом та присипати мигдалевими пластівцями, запікати в духовці при 180°С протягом 60 хвилин.
- Дати шарлотці повністю охолонути та нарізати перед подачею.