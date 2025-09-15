Шарлотка с яблоками, которую захочется готовить снова: как сделать ее легкой и воздушной (видео)

Вкус детства и аромат домашнего уюта

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, десерты в тесте, а также яблоки на гриле, получающиеся невероятно ароматными и нежными.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классическую яблочную шарлотку – пышный, воздушный бисквит с сочными яблоками, покоряющий вкус и аромат. Этот рецепт прост, не требует масла или разрыхлителя, и станет настоящим украшением вашего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanita_litvinova".

Как приготовить яблочную "Шарлотку"

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.;

сахар – 200 г;

мука – 140 г;

яблоки – 600 г;

миндальные хлопья – 30 г;

корица – 1 ч. л.;

крахмал – 1 ст. л.;

ванильный сахар или экстракт – по желанию;

Способ приготовления: