Укр

Шарлотка с яблоками, которую захочется готовить снова: как сделать ее легкой и воздушной (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воздушный десерт
Воздушный десерт. Фото instagram.com

Вкус детства и аромат домашнего уюта

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, десерты в тесте, а также яблоки на гриле, получающиеся невероятно ароматными и нежными.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классическую яблочную шарлотку – пышный, воздушный бисквит с сочными яблоками, покоряющий вкус и аромат. Этот рецепт прост, не требует масла или разрыхлителя, и станет настоящим украшением вашего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanita_litvinova".

Как приготовить яблочную "Шарлотку"

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.;
  • сахар – 200 г;
  • мука – 140 г;
  • яблоки – 600 г;
  • миндальные хлопья – 30 г;
  • корица – 1 ч. л.;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар или экстракт – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Разделить яйца на желтки и белки и взбить в пышную пену, добавить сахар частями.
  2. Нарезать яблоки на четыре части и удалить сердцевину.
  3. Выложить яблоки на дно разъемной формы, присыпать крахмалом и корицей по желанию.
  4. Соединить взбитые яйца с сахаром с просеянной мукой осторожно, добавить ваниль.
  5. Залить тесто яблоки и присыпать миндальными хлопьями, запекать в духовке при 180°С в течение 60 минут.
  6. Дать шарлотке полностью остыть и нарезать перед подачей.
Теги:
#Яблоки #Шарлотка #Готовим дома