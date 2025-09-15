Шарлотка с яблоками, которую захочется готовить снова: как сделать ее легкой и воздушной (видео)
Вкус детства и аромат домашнего уюта
Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, десерты в тесте, а также яблоки на гриле, получающиеся невероятно ароматными и нежными.
Но сегодня мы предлагаем приготовить классическую яблочную шарлотку – пышный, воздушный бисквит с сочными яблоками, покоряющий вкус и аромат. Этот рецепт прост, не требует масла или разрыхлителя, и станет настоящим украшением вашего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanita_litvinova".
Как приготовить яблочную "Шарлотку"
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.;
- сахар – 200 г;
- мука – 140 г;
- яблоки – 600 г;
- миндальные хлопья – 30 г;
- корица – 1 ч. л.;
- крахмал – 1 ст. л.;
- ванильный сахар или экстракт – по желанию;
Способ приготовления:
- Разделить яйца на желтки и белки и взбить в пышную пену, добавить сахар частями.
- Нарезать яблоки на четыре части и удалить сердцевину.
- Выложить яблоки на дно разъемной формы, присыпать крахмалом и корицей по желанию.
- Соединить взбитые яйца с сахаром с просеянной мукой осторожно, добавить ваниль.
- Залить тесто яблоки и присыпать миндальными хлопьями, запекать в духовке при 180°С в течение 60 минут.
- Дать шарлотке полностью остыть и нарезать перед подачей.