Баклажани на зиму без банок: три простих способи зберегти смак овочів

Спробуйте один з методів і взимку у вас під рукою завжди будуть баклажани

Щоб заготовити баклажани на зиму, необов’язково консервувати їх. Сушіння, заморожування та в’ялення — три простих методи, які допоможуть тішити себе улюбленими стравами з баклажанами всю зиму. Завдяки цим способам вдасться зберегти смак та користь овочів.

Вибір та підготовка баклажанів

Для заготівлі на зиму вибирайте тільки стиглі, щільні баклажани без пошкоджень. Перед приготуванням їх потрібно обов'язково помити та зрізати хвостики. Щоб прибрати гіркоту, шматочки баклажанів перед обробкою можна замочити у солоній воді на 20–30 хвилин.

Спосіб №1. Як сушити баклажани

Наріжте баклажани тонкими скибочками, викладіть їх на застелене пергаментом деко і сушіть у духовці при температурі 50–60 °C приблизно 4-6 годин.

Якщо дозволяє погода, баклажани можна сушити на свіжому повітрі. При цьому головне — не виставляти їх під прямі сонячні промені.

Баклажани можна сушити в духовці чи дегідрататорі

Зберігати сушені баклажани зручно в тканинних мішечках або в ємностях з кришкою в сухому місці.

Взимку сушені баклажани можна використовувати для приготування рагу, супів і підливи. Достатньо замочити їх у гарячій воді на 15–20 хвилин — і вони знову стануть м'якими.

Спосіб №2. Як заморозити баклажани

Бланшуйте нарізані баклажани 2–3 хвилини в окропі, потім швидко остудіть. Після цього обсушіть, порційно запакуйте в пакети чи контейнери та відправляйте в морозилку. Перед заморожуванням обов'язково випустити повітря з пакета.

Заморожені баклажани можна відразу кидати на сковороду або в каструлю без розморожування. Вони зберігають форму і смак, чудово підходять для овочевого рагу, лазаньї та супу.

Заморожені баклажани зберігають форму та смак

Спосіб №3. В'ялені баклажани на зиму

Наріжте, злегка підсушіть баклажани в духовці, додайте трохи солі, спецій і олії. Складіть у контейнер і зберігайте в холодильнику. До в’ялених баклажанів можна також додати часник і базилік.

В’ялені баклажани можна додавати до салатів або подавати до столу як самостійну закуску.

Також дізнайтеся, як заквасити помідори на зиму без оцту та цукру. За цим рецептом вони виходять на смак як бочкові.