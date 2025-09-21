Баклажаны на зиму без банок: три простых способа сохранить вкус овощей

Попробуйте один из методов и зимой у вас под рукой всегда будут баклажаны

Чтобы заготовить баклажаны на зиму необязательно консервировать их. Сушка, заморозка и вяление — три простых метода, которые помогут радовать себя любимыми блюдами с баклажанами всю зиму. Благодаря этим способам удастся сохранить вкус и пользу овощей.

Выбор и подготовка плодов

Для заготовки на зиму выбирайте только спелые, плотные баклажаны без повреждений.

Перед приготовлением их нужно обязательно помыть и срезать хвостики. Чтобы убрать горечь, кусочки баклажанов перед обработкой можно замочить в соленой воде на 20–30 минут.

Способ №1. Как сушить баклажаны

Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками, выложите их на застеленный пергаментом противень и сушите в духовке при температуре 50–60 °C приблизительно 4–6 часов.

Если позволяет погода, баклажаны можно сушить на свежем воздухе. При этом главное — не выставлять их под прямые солнечные лучи.

Баклажаны можно сушить в духовке или дегидраторе

Хранить сушеные баклажаны удобно в тканевых мешочках или в емкостях с крышкой в сухом месте.

Зимой сушеные баклажаны можно использовать для приготовления рагу, супов и подливы. Достаточно замочить их в горячей воде на 15–20 минут — и они снова станут мягкими.

Способ №2. Как заморозить баклажаны

Бланшируйте нарезанные баклажаны 2–3 минуты в кипятке, затем быстро остудите. После этого обсушите, порционно упакуйте в пакеты или контейнеры и отправляйте в морозилку. Перед заморозкой обязательно выпустить воздух из пакета.

Замороженные баклажаны можно сразу бросать на сковороду или в кастрюлю без разморозки. Они сохраняют форму и вкус, отлично подходят для овощного рагу, лазаньи и супа.

Замороженные баклажаны сохраняют форму и вкус

Способ №3. Вяленые баклажаны на зиму

Нарежьте, слегка подсушите баклажаны в духовке, добавьте немного соли, специй и масла. Сложите в контейнер и храните в холодильнике. К вяленым баклажанам можно также добавить чеснок и базилик.

Вяленые баклажаны можно добавлять в салаты или подавать к столу как самостоятельную закуску.

