Баклажаны на зиму без банок: три простых способа сохранить вкус овощей
Попробуйте один из методов и зимой у вас под рукой всегда будут баклажаны
Чтобы заготовить баклажаны на зиму необязательно консервировать их. Сушка, заморозка и вяление — три простых метода, которые помогут радовать себя любимыми блюдами с баклажанами всю зиму. Благодаря этим способам удастся сохранить вкус и пользу овощей.
Выбор и подготовка плодов
Для заготовки на зиму выбирайте только спелые, плотные баклажаны без повреждений.
Перед приготовлением их нужно обязательно помыть и срезать хвостики. Чтобы убрать горечь, кусочки баклажанов перед обработкой можно замочить в соленой воде на 20–30 минут.
Способ №1. Как сушить баклажаны
Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками, выложите их на застеленный пергаментом противень и сушите в духовке при температуре 50–60 °C приблизительно 4–6 часов.
Если позволяет погода, баклажаны можно сушить на свежем воздухе. При этом главное — не выставлять их под прямые солнечные лучи.
Хранить сушеные баклажаны удобно в тканевых мешочках или в емкостях с крышкой в сухом месте.
Зимой сушеные баклажаны можно использовать для приготовления рагу, супов и подливы. Достаточно замочить их в горячей воде на 15–20 минут — и они снова станут мягкими.
Способ №2. Как заморозить баклажаны
Бланшируйте нарезанные баклажаны 2–3 минуты в кипятке, затем быстро остудите. После этого обсушите, порционно упакуйте в пакеты или контейнеры и отправляйте в морозилку. Перед заморозкой обязательно выпустить воздух из пакета.
Замороженные баклажаны можно сразу бросать на сковороду или в кастрюлю без разморозки. Они сохраняют форму и вкус, отлично подходят для овощного рагу, лазаньи и супа.
Способ №3. Вяленые баклажаны на зиму
Нарежьте, слегка подсушите баклажаны в духовке, добавьте немного соли, специй и масла. Сложите в контейнер и храните в холодильнике. К вяленым баклажанам можно также добавить чеснок и базилик.
Вяленые баклажаны можно добавлять в салаты или подавать к столу как самостоятельную закуску.
