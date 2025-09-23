Взимку неодмінно собі подякуєте: смачні помідори по-вірменськи (відео)
Просто не встояти
Помідори — це універсальний овоч, який використовують у свіжому, маринованому та квашеному вигляді. З них готують малосольні помідори, соуси, салати та консервацію, які довго зберігають смак літа.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори по-вірменськи з ароматною пряною пастою та насиченим маринадом. Цей рецепт створює яскраву закуску, яка прикрасить будь-який стіл і порадує своїм смаком всю родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".
Як приготувати помідори по-вірменськи
Інгредієнти:
- болгарський солодкий перець – 3 шт.;
- гіркий перець – 2–3 шт.;
- часник – 1 головка;
- зелень (базилік, кінза, петрушка) – 1 пучок;
- помідори – 2–2,5 кг;
- вода – 1 л;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 4 ст. л.;
- оцет 9% – 2 ст. л. на банку;
Спосіб приготування:
- Подрібнити перець, часник і зелень блендером до однорідної пасти;
- Викласти по 3 ст. л. пасти у стерилізовані літрові банки;
- Помідори розрізати навпіл і щільно викласти поверх пасти;
- Приготувати маринад, змішавши воду, сіль та цукор;
- Додати по 2 ст. л. оцту в кожну банку і залити маринадом;
- Стерилізувати банки 10 хвилин, закрити кришками і дати охолонути.