Взимку неодмінно собі подякуєте: смачні помідори по-вірменськи (відео)

Взимку неодмінно собі подякуєте: смачні помідори по-вірменськи

Соковиті, ароматні, пікантні
Просто не встояти

Помідори — це універсальний овоч, який використовують у свіжому, маринованому та квашеному вигляді. З них готують малосольні помідори, соуси, салати та консервацію, які довго зберігають смак літа.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори по-вірменськи з ароматною пряною пастою та насиченим маринадом. Цей рецепт створює яскраву закуску, яка прикрасить будь-який стіл і порадує своїм смаком всю родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".

Як приготувати помідори по-вірменськи

Інгредієнти:

  • болгарський солодкий перець – 3 шт.;
  • гіркий перець – 2–3 шт.;
  • часник – 1 головка;
  • зелень (базилік, кінза, петрушка) – 1 пучок;
  • помідори – 2–2,5 кг;
  • вода – 1 л;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • оцет 9% – 2 ст. л. на банку;

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити перець, часник і зелень блендером до однорідної пасти;
  2. Викласти по 3 ст. л. пасти у стерилізовані літрові банки;
  3. Помідори розрізати навпіл і щільно викласти поверх пасти;
  4. Приготувати маринад, змішавши воду, сіль та цукор;
  5. Додати по 2 ст. л. оцту в кожну банку і залити маринадом;
  6. Стерилізувати банки 10 хвилин, закрити кришками і дати охолонути.
