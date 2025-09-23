Взимку неодмінно собі подякуєте: смачні помідори по-вірменськи (відео)

Просто не встояти

Помідори — це універсальний овоч, який використовують у свіжому, маринованому та квашеному вигляді. З них готують малосольні помідори, соуси, салати та консервацію, які довго зберігають смак літа.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати помідори по-вірменськи з ароматною пряною пастою та насиченим маринадом. Цей рецепт створює яскраву закуску, яка прикрасить будь-який стіл і порадує своїм смаком всю родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".

Як приготувати помідори по-вірменськи

Інгредієнти:

болгарський солодкий перець – 3 шт.;

гіркий перець – 2–3 шт.;

часник – 1 головка;

зелень (базилік, кінза, петрушка) – 1 пучок;

помідори – 2–2,5 кг;

вода – 1 л;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 4 ст. л.;

оцет 9% – 2 ст. л. на банку;

Спосіб приготування: