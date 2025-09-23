Банки не знадобляться: швидкий спосіб зберегти помідори на зиму (відео)

Заморожені помідори зберігають основну кількість вітамінів протягом 6-12 місяців

Помідор — це соковитий овоч, який часто використовують для приготування свіжих салатів, маринованих або квашених закусок, зокрема маринованих помідорів четвертинками. Але сьогодні ми пропонуємо простий і зручний спосіб зберегти помідори на зиму — заморожування кружальцями.

Такий метод дозволяє зберегти основну кількість вітамінів і смак овоча, а надалі швидко використовувати його для супів, соусів чи рагу. Заморожені кружальця особливо зручні, адже їх легко відміряти для будь-якої страви, не розморожуючи всю порцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sama.rinaolya".

Як заморозити помідори кружальцями

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

сіль – 1 ч. л.;

олія (за бажанням для обжарювання) – 2 ст. л.;

Спосіб приготування: