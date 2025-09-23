Рус

Банки не знадобляться: швидкий спосіб зберегти помідори на зиму (відео)

Марія Швець
Зручно для піци, пасти, рагу чи запіканок
Зручно для піци, пасти, рагу чи запіканок. Фото instagram.com

Заморожені помідори зберігають основну кількість вітамінів протягом 6-12 місяців

Помідор — це соковитий овоч, який часто використовують для приготування свіжих салатів, маринованих або квашених закусок, зокрема маринованих помідорів четвертинками. Але сьогодні ми пропонуємо простий і зручний спосіб зберегти помідори на зиму — заморожування кружальцями.

Такий метод дозволяє зберегти основну кількість вітамінів і смак овоча, а надалі швидко використовувати його для супів, соусів чи рагу. Заморожені кружальця особливо зручні, адже їх легко відміряти для будь-якої страви, не розморожуючи всю порцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sama.rinaolya".

Як заморозити помідори кружальцями

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • олія (за бажанням для обжарювання) – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Помити та обсушити помідори.
  2. Нарізати помідори кружальцями товщиною 0,5–1 см.
  3. Викласти кружальця на деко в один шар, застелений пергаментом.
  4. За бажання посолити та злегка збризнути олією.
  5. Заморозити на деко у морозильній камері 2–3 години до твердого стану.
  6. Перекласти заморожені кружальця в пакети або контейнери, зберігати при температурі -18 °C до 12 місяців.
