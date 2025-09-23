Банки не знадобляться: швидкий спосіб зберегти помідори на зиму (відео)
Читать на русском
Заморожені помідори зберігають основну кількість вітамінів протягом 6-12 місяців
Помідор — це соковитий овоч, який часто використовують для приготування свіжих салатів, маринованих або квашених закусок, зокрема маринованих помідорів четвертинками. Але сьогодні ми пропонуємо простий і зручний спосіб зберегти помідори на зиму — заморожування кружальцями.
Такий метод дозволяє зберегти основну кількість вітамінів і смак овоча, а надалі швидко використовувати його для супів, соусів чи рагу. Заморожені кружальця особливо зручні, адже їх легко відміряти для будь-якої страви, не розморожуючи всю порцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sama.rinaolya".
Як заморозити помідори кружальцями
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- сіль – 1 ч. л.;
- олія (за бажанням для обжарювання) – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Помити та обсушити помідори.
- Нарізати помідори кружальцями товщиною 0,5–1 см.
- Викласти кружальця на деко в один шар, застелений пергаментом.
- За бажання посолити та злегка збризнути олією.
- Заморозити на деко у морозильній камері 2–3 години до твердого стану.
- Перекласти заморожені кружальця в пакети або контейнери, зберігати при температурі -18 °C до 12 місяців.