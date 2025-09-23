Банки не понадобятся: быстрый способ сохранить помидоры на зиму (видео)
Замороженные помидоры сохраняют основное количество витаминов в течение 6-12 месяцев
Помидор – это сочный овощ, который часто используют для приготовления свежих салатов, маринованных или квашеных закусок, в частности маринованных помидоров четвертинками. Но сегодня мы предлагаем простой и удобный способ сохранить помидоры на зиму – замораживание кружками.
Такой метод позволяет сохранить основное количество витаминов и вкус овоща, а затем быстро использовать его для супов, соусов или рагу. Замороженные кружочки особенно удобны, ведь их легко отмерить для любого блюда, не размораживая всю порцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sama.rinaolya".
Как заморозить помидоры кружочками
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- соль – 1 ч. л.;
- масло (по желанию для обжарки) – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Промыть и обсушить помидоры.
- Нарезать помидоры кружочками толщиной 0,5-1 см.
- Выложить кружочки на противень в один слой, застеленный пергаментом.
- При желании посолить и слегка сбрызнуть растительным маслом.
- Заморозить противень в морозильной камере 2–3 часа до твердого состояния.
- Переложить замороженные кружочки в пакеты или контейнеры, хранить при -18 °C до 12 месяцев.