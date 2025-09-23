Банки не понадобятся: быстрый способ сохранить помидоры на зиму (видео)

Замороженные помидоры сохраняют основное количество витаминов в течение 6-12 месяцев

Помидор – это сочный овощ, который часто используют для приготовления свежих салатов, маринованных или квашеных закусок, в частности маринованных помидоров четвертинками. Но сегодня мы предлагаем простой и удобный способ сохранить помидоры на зиму – замораживание кружками.

Такой метод позволяет сохранить основное количество витаминов и вкус овоща, а затем быстро использовать его для супов, соусов или рагу. Замороженные кружочки особенно удобны, ведь их легко отмерить для любого блюда, не размораживая всю порцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sama.rinaolya".

Как заморозить помидоры кружочками

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

масло (по желанию для обжарки) – 2 ст. л.;

Способ приготовления: