Готується за лічені хвилини, а смак — як у кафе: сніданок із лаваша, який варто спробувати

Омлет в лаваші готується дуже просто

Ця страва з яйцями і лавашем — чудовий варіант швидкого та ситного сніданку. Готується всього за кілька хвилин і виходить дуже смачною. А якщо нема часу з'їсти сніданок вдома, то його зручно взяти із собою на роботу чи в дорогу. Лаваш з яйцем, овочами та ковбасою смачний як гарячим, так і охолодженим.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram recepti_dariko.

Інгредієнти на 5 порцій

круглий тонкий лаваш або тортильї — 5 шт.

яйця 10 шт.

молоко 250 мл

сіль, перець

шинка чи ковбаса 10 шматочків

помідори 2-3 шт.

сир 150 г

зелень

олія

Етапи приготування