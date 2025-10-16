Готується за лічені хвилини, а смак — як у кафе: сніданок із лаваша, який варто спробувати
Омлет в лаваші готується дуже просто
Ця страва з яйцями і лавашем — чудовий варіант швидкого та ситного сніданку. Готується всього за кілька хвилин і виходить дуже смачною. А якщо нема часу з'їсти сніданок вдома, то його зручно взяти із собою на роботу чи в дорогу. Лаваш з яйцем, овочами та ковбасою смачний як гарячим, так і охолодженим.
Рецептом поділилися на сторінці в Instagram recepti_dariko.
Інгредієнти на 5 порцій
- круглий тонкий лаваш або тортильї — 5 шт.
- яйця 10 шт.
- молоко 250 мл
- сіль, перець
- шинка чи ковбаса 10 шматочків
- помідори 2-3 шт.
- сир 150 г
- зелень
- олія
Етапи приготування
- Збийте 2 яйця, 50 мл молока, сіль та перець.
- Наріжте помідори кружечками, натріть сир, подрібніть зелень.
- Розігрійте пательню з олією. Вилийте яєчну суміш, одразу покладіть зверху 1 лаваш і притисніть його. Смажте під кришкою, поки яйце не схопиться.
- Переверніть. На одну половину лаваша викладіть частину сиру, зелені, ковбаси та помідорів.
- Накрийте другою половиною, обсмажуйте під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
- Повторіть те саме для кожної порції.