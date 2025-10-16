Рус

Готується за лічені хвилини, а смак — як у кафе: сніданок із лаваша, який варто спробувати

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лаваш із яйцем та начинкою
Лаваш із яйцем та начинкою. Фото uyut.in.ua

Омлет в лаваші готується дуже просто

Ця страва з яйцями і лавашем — чудовий варіант швидкого та ситного сніданку. Готується всього за кілька хвилин і виходить дуже смачною. А якщо нема часу з'їсти сніданок вдома, то його зручно взяти із собою на роботу чи в дорогу. Лаваш з яйцем, овочами та ковбасою смачний як гарячим, так і охолодженим.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram recepti_dariko.

Інгредієнти на 5 порцій

  • круглий тонкий лаваш або тортильї — 5 шт.
  • яйця 10 шт.
  • молоко 250 мл
  • сіль, перець
  • шинка чи ковбаса 10 шматочків
  • помідори 2-3 шт.
  • сир 150 г
  • зелень
  • олія

Етапи приготування

  1. Збийте 2 яйця, 50 мл молока, сіль та перець.
  2. Наріжте помідори кружечками, натріть сир, подрібніть зелень.
  3. Розігрійте пательню з олією. Вилийте яєчну суміш, одразу покладіть зверху 1 лаваш і притисніть його. Смажте під кришкою, поки яйце не схопиться.
  4. Переверніть. На одну половину лаваша викладіть частину сиру, зелені, ковбаси та помідорів.
  5. Накрийте другою половиною, обсмажуйте під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Повторіть те саме для кожної порції.
Теги:
#Рецепти #Сніданок #Яйця #Лаваш