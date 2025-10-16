Готовится за считанные минуты, а вкус — как в кафе: завтрак из лаваша, который стоит попробовать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Омлет в лаваше готовится очень просто
Это блюдо с яйцами и лавашем — отличный вариант быстрого и сытного завтрака. Готовится всего за несколько минут и получается очень вкусным. А если нет времени съесть завтрак дома, то его удобно взять с собой на работу или в дорогу. Лаваш с яйцом, овощами и колбасой вкусный как в горячем, так и в охлажденном виде.
Рецептом поделились на странице в Instagram recepti_dariko.
Ингредиенты на 5 порций
- круглый тонкий лаваш или тортильи – 5 шт.
- яйца 10 шт.
- молоко 250 мл
- соль, перец
- ветчина или колбаса 10 кусочков
- помидоры 2-3 шт.
- сыр 150 г
- зелень
- масло
Этапы приготовления
- Взбейте 2 яйца, 50 мл молока, соль и перец.
- Нарежьте помидоры кружочками, натрите сыр, измельчите зелень.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Вылейте яичную смесь, сразу положите сверху 1 лаваш и прижмите его. Жарьте под крышкой, пока яйцо не схватится.
- Переверните. На одну половину лаваша выложите часть сыра, зелени, колбасы и помидоров.
- Накройте второй половиной, обжаривайте под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
- Повторите то же самое для каждой порции.