Готовится за считанные минуты, а вкус — как в кафе: завтрак из лаваша, который стоит попробовать

Омлет в лаваше готовится очень просто

Это блюдо с яйцами и лавашем — отличный вариант быстрого и сытного завтрака. Готовится всего за несколько минут и получается очень вкусным. А если нет времени съесть завтрак дома, то его удобно взять с собой на работу или в дорогу. Лаваш с яйцом, овощами и колбасой вкусный как в горячем, так и в охлажденном виде.

Рецептом поделились на странице в Instagram recepti_dariko.

Ингредиенты на 5 порций

круглый тонкий лаваш или тортильи – 5 шт.

яйца 10 шт.

молоко 250 мл

соль, перец

ветчина или колбаса 10 кусочков

помидоры 2-3 шт.

сыр 150 г

зелень

масло

Этапы приготовления