Готовится за считанные минуты, а вкус — как в кафе: завтрак из лаваша, который стоит попробовать

Наталья Граковская
Лаваш с яйцом и начинкой
Омлет в лаваше готовится очень просто

Это блюдо с яйцами и лавашем — отличный вариант быстрого и сытного завтрака. Готовится всего за несколько минут и получается очень вкусным. А если нет времени съесть завтрак дома, то его удобно взять с собой на работу или в дорогу. Лаваш с яйцом, овощами и колбасой вкусный как в горячем, так и в охлажденном виде.

Рецептом поделились на странице в Instagram recepti_dariko.

Ингредиенты на 5 порций

  • круглый тонкий лаваш или тортильи – 5 шт.
  • яйца 10 шт.
  • молоко 250 мл
  • соль, перец
  • ветчина или колбаса 10 кусочков
  • помидоры 2-3 шт.
  • сыр 150 г
  • зелень
  • масло

Этапы приготовления

  1. Взбейте 2 яйца, 50 мл молока, соль и перец.
  2. Нарежьте помидоры кружочками, натрите сыр, измельчите зелень.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Вылейте яичную смесь, сразу положите сверху 1 лаваш и прижмите его. Жарьте под крышкой, пока яйцо не схватится.
  4. Переверните. На одну половину лаваша выложите часть сыра, зелени, колбасы и помидоров.
  5. Накройте второй половиной, обжаривайте под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Повторите то же самое для каждой порции.
