Шоколадний сніданок за 10 хвилин: ідеальний старт для поціновувачів солодкого

Марія Швець
Вівсянка з шоколадом
Вівсянка з шоколадом. Фото instagram.com

Смачний, корисний та поживний сніданок

Зазвичай на сніданок готують соковиті сендвічі, тости або вівсяномлинці, щоб швидко і ситно розпочати день. Такі страви зручно готувати та легко поєднувати з кавою або чаєм.

Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний десерт-сніданок, який поєднує користь вівсяних пластівців із солодкістю банана і шоколаду. Його можна приготувати всього за 10 хвилин, поки закипає чайник або вариться кава. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати шоколадний сніданок

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці дрібні – 40 г;
  • банан – ½ шт.;
  • какао-порошок – 10 г;
  • молоко – 100 мл;
  • розпушувач – ½ ч.л;
  • шоколад – 30 г;

Спосіб приготування:

  1. Розтовкти банан виделкою.
  2. Додати вівсяні пластівці, молоко та какао-порошок. Перемішати до однорідної маси.
  3. Вилити шоколадну суміш у форму для випікання.
  4. Посипати зверху шоколадною крихтою.
  5. Випікати в духовці при 180°С протягом 10-15 хвилин.
