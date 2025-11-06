Шоколадний сніданок за 10 хвилин: ідеальний старт для поціновувачів солодкого
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний, корисний та поживний сніданок
Зазвичай на сніданок готують соковиті сендвічі, тости або вівсяномлинці, щоб швидко і ситно розпочати день. Такі страви зручно готувати та легко поєднувати з кавою або чаєм.
Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний десерт-сніданок, який поєднує користь вівсяних пластівців із солодкістю банана і шоколаду. Його можна приготувати всього за 10 хвилин, поки закипає чайник або вариться кава. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати шоколадний сніданок
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці дрібні – 40 г;
- банан – ½ шт.;
- какао-порошок – 10 г;
- молоко – 100 мл;
- розпушувач – ½ ч.л;
- шоколад – 30 г;
Спосіб приготування:
- Розтовкти банан виделкою.
- Додати вівсяні пластівці, молоко та какао-порошок. Перемішати до однорідної маси.
- Вилити шоколадну суміш у форму для випікання.
- Посипати зверху шоколадною крихтою.
- Випікати в духовці при 180°С протягом 10-15 хвилин.