Шоколадний сніданок за 10 хвилин: ідеальний старт для поціновувачів солодкого

Смачний, корисний та поживний сніданок

Зазвичай на сніданок готують соковиті сендвічі, тости або вівсяномлинці, щоб швидко і ситно розпочати день. Такі страви зручно готувати та легко поєднувати з кавою або чаєм.

Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний десерт-сніданок, який поєднує користь вівсяних пластівців із солодкістю банана і шоколаду. Його можна приготувати всього за 10 хвилин, поки закипає чайник або вариться кава. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати шоколадний сніданок

Інгредієнти:

вівсяні пластівці дрібні – 40 г;

банан – ½ шт.;

какао-порошок – 10 г;

молоко – 100 мл;

розпушувач – ½ ч.л;

шоколад – 30 г;

Спосіб приготування: