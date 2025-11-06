Шоколадный завтрак за 10 минут: идеальный старт для любителей сладкого

Сладкий, сытный, полезный

Обычно на завтрак готовят сочные сэндвичи, тосты или овсяноблины, чтобы быстро и сытно начать день. Такие блюда удобно готовить и легко совмещать с кофе или чаем.

Но сегодня мы предлагаем оригинальный десерт-завтрак, сочетающий пользу овсяных хлопьев со сладостью банана и шоколада. Его можно приготовить всего за 10 минут, пока закипает чайник или варится кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить шоколадный завтрак

Ингредиенты:

овсяные хлопья мелкие – 40 г;

банан – ½ шт.;

какао-порошок – 10 г;

молоко – 100 мл;

разрыхлитель – ½ ч.л;

шоколад – 30 г;

Способ приготовления: