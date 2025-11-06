Шоколадный завтрак за 10 минут: идеальный старт для любителей сладкого
Читати українською
Сладкий, сытный, полезный
Обычно на завтрак готовят сочные сэндвичи, тосты или овсяноблины, чтобы быстро и сытно начать день. Такие блюда удобно готовить и легко совмещать с кофе или чаем.
Но сегодня мы предлагаем оригинальный десерт-завтрак, сочетающий пользу овсяных хлопьев со сладостью банана и шоколада. Его можно приготовить всего за 10 минут, пока закипает чайник или варится кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить шоколадный завтрак
Ингредиенты:
- овсяные хлопья мелкие – 40 г;
- банан – ½ шт.;
- какао-порошок – 10 г;
- молоко – 100 мл;
- разрыхлитель – ½ ч.л;
- шоколад – 30 г;
Способ приготовления:
- Растолочь банан вилкой.
- Добавить овсяные хлопья, молоко и какао-порошок. Перемешать до однородной массы.
- Вылить шоколадную смесь в форму для выпечки.
- Посыпать сверху шоколадной крошкой.
- Выпекать в духовке при 180С в течение 10-15 минут.