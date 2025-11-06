Укр

Шоколадный завтрак за 10 минут: идеальный старт для любителей сладкого

Мария Швец
Овсянка с шоколадом
Овсянка с шоколадом. Фото instagram.com

Сладкий, сытный, полезный

Обычно на завтрак готовят сочные сэндвичи, тосты или овсяноблины, чтобы быстро и сытно начать день. Такие блюда удобно готовить и легко совмещать с кофе или чаем.

Но сегодня мы предлагаем оригинальный десерт-завтрак, сочетающий пользу овсяных хлопьев со сладостью банана и шоколада. Его можно приготовить всего за 10 минут, пока закипает чайник или варится кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить шоколадный завтрак

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья мелкие – 40 г;
  • банан – ½ шт.;
  • какао-порошок – 10 г;
  • молоко – 100 мл;
  • разрыхлитель – ½ ч.л;
  • шоколад – 30 г;

Способ приготовления:

  1. Растолочь банан вилкой.
  2. Добавить овсяные хлопья, молоко и какао-порошок. Перемешать до однородной массы.
  3. Вылить шоколадную смесь в форму для выпечки.
  4. Посыпать сверху шоколадной крошкой.
  5. Выпекать в духовке при 180С в течение 10-15 минут.
